Omkringliggende politidistrikter og Tolletaten ble varslet bare én time etter at meldingen kom inn til politiet onsdag kveld. På dette tidspunktet var det ikke kjent hva slags medikamenter lasten inneholdt, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Først fredag ble politiet oppmerksomme på at det var en mengde av det svært farlige stoffet i bilen.

Politidirektoratet, Kripos, PST og helsemyndighetene ble så varslet, og det er satt i verk en rekke tiltak.

– Øst politidistrikt har satt inn store etterforskingsressurser for å finne bilen. Det er foretatt avhør av bileier og sjåfør, og det jobbes med å innhente videoovervåking, skriver politiet.

Overfor VG bekrefter Justisdepartementet at også de er varslet om biltyveriet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er også informert om hendelsen, opplyser de til NRK.

Vil ha tips om bil

Bilen som ble stjålet var en Mercedes Sprinter 2018-modell med registreringsnummeret CV 88344. Den er sølvfarget og har ingen spesiell merking.

Politiet ber folk som ser bilen om å varsle dem umiddelbart, og skriver at publikum ikke må nærme seg bilen, før det er foretatt nødvendig sikring.

Det utelukkes ikke at lasten i bilen kan være dumpet, og politiet ber folk kontakte dem om de oppdager mistenkelige gjenstander.

Plastbeholderen som inneholder cyanid er liten, hvit og har rødt lokk, ifølge politiet. Det er usikkert om den er merket.

Ekstremt giftig

Cyanid er et ekstremt giftig stoff som finnes både som gass og væske. Cyanid kan være dødelig, og kan brukes til å utvikle det enda farligere stoffet blåsyre.

– Det har høy giftighet og rask virkning, sier Barbro Spillum i Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning. Symptomer på forgiftning er voldsomt forsterket åndedrett samtidig som huden får en lyserød farge.

Cyanidforgiftning kan oppstå ved brann. Det rammet blant annet mange av ofrene på Scandinavian Star.

– Politiet ble varslet av bileier ved 21.30-tiden onsdag. Bilen har blitt borttatt mellom klokken 19.30 og 21.30, skriver politiet i pressemeldingen.

De opplyser videre at etterforskningen til nå ikke har frembrakt holdepunkter for at hendelsen handler om noe annet enn et bruksbiltyveri, men at de ikke kan utelykke andre årsaker.

Den stjålne bilen eies av et budbilfirma på Romerike.