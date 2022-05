– Det vil bli satt pris på om norske myndigheter kom med et konkret forslag, for eksempel at Norge kan ta imot et visst antall flyktninger.

Det sier den polske ambassadøren til Norge, Iwona Woicka-Żuławska.

Så langt har 5,5 millioner ukrainere flyktet fra hjemlandet etter at Russland angrep mot Ukraina. Mer enn 3 millioner av dem har flyktet til Polen.

Bare i den polske hovedstaden Warszawa er 20 prosent av befolkningen nå ukrainske flyktninger. Ordføreren i byen har uttalt at de nå trenger hjelp fra EU og FN til å håndtere situasjonen.

Norge må ta initiativ

Den polske ambassadøren sier nå at det ville bli satt pris på om Norge tar en aktiv rolle og tilbyr seg å ta imot et visst antall flyktninger fra Polen, på samme måte som de gjorde med ukrainske flyktninger som kom til Moldova.

Ukrainske flyktninger som venter på stasjonen i Krakow. Foto: Jan Helge Vassbø

Norge har tidligere sagt ja til å ta imot 2500 ukrainske flyktninger fra Moldova etter at landet har bedt norske myndigheter om hjelp, men foreløpig har det vist seg vanskelig å få dem hit.

Norge har også sagt ja til å ta imot 550 ukrainere som trenger behandling til norske sykehus.

– Det vil absolutt hjelpe hvis Norge vil gjøre noe tilsvarende fra Polen, sier Woicka-Żuławska.

Ifølge den polske ambassadøren skal ordningen med fordeling av flyktninger være tatt opp i møter med EUs utenriksministre, hvor også Norge deltar. Der skal man være enig om at flyktningstrømmen bør organiseres via offisielle kanaler og ikke via private frivillige eller at flyktninger reiser selv.

To ukrainske barn i en idrettshall, som har blitt til et midlertidig flyktningsenter, i Warszawa. Foto: Jacek Marczewski/AGENCJA WYBORCZ / Reuters

Samtidig sier ambassadøren at mange av de ukrainske flyktninger ønsker å være i et land nært Ukraina, ettersom mange ønsker å returnere så snart det er mulig.

– Har andre land tatt initiativ til å ta imot flyktninger?

– Vi har et system i Europa, og gjennom det har vi allerede flyttet noen av flyktningene til Tyskland, Østerrike og noen land i Sør-Europa, blant annet Italia, sier hun.

Regjeringen mener Polen selv må be om hjelp

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier Norge er klare til å hjelpe Polen, men mener Polen må be om hjelp selv.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier Polen ikke har bedt om bistand. Foto: William Jobling / NRK

– Vi vil åpne for å relokalisere for de som ber om bistand til det. Polen har ikke bedt om noen slik bistand og vi kjenner heller ikke til at de har bedt om bistand via de felles europeiske løsningene som det nå er langt opp til.