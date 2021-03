Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har i flere måneder jobbet med oppskalering av test- og analysekapasiteten i Norge for å kunne masseteste i skoler og utdanningsinstitusjoner med høyt smittepress.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han sier at vi nå har tilgjengelig flere millioner hurtigtester og systemer for å kunne teste for eksempel skoleelever hver uke i kommuner der det er høyt smittepress.

Aldersgrupper med høyest smittetrykk

Massetestingen vil etter planen først bli satt imot elever og studenter. Det er blant disse aldersgruppene at smitten nå er høyest:

I uke 11 var det aldersgruppen 13–19 år som hadde mest smitte i Norge, med ca. 200 tilfeller per 100.000 per uke.

Disse ble etterfulgt av aldersgruppen 6–12 år som hadde rundt 170 tilfeller per 100.000 og gruppen 20–29 år med i underkant av 150 tilfeller per 100.000 per uke.

Til sammenlikning er det i aldersgruppen over 80 år nå mindre enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere per uke.

– Vi ønsker i første omgang å masseteste studenter, elever på videregående skole og barneskoleelever i de kommunene der det er svært høye smittenivåer, sier Nakstad.

Silje Thorkildsen med spyttprøver, under massetesting på Stovner videregående skole i Oslo. Stovner er bydelen i Oslo med høyest smittetrykk. Foto: Berit Roald / NTB

Kort etter påske

Nakstad leder styringsgruppen for TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

Han sier at det er viktig å finne smitteførende barn og ungdommer før de rekker å smitte sine andre medelever og medstudenter.

– Da blir det lettere å holde skolene åpne uten stadig smittespredning og ledsagende karantene. Det vil også bidra til å redusere smittenivået i samfunnet fordi man samtidig får smittesporet i elevenes familier, sier han.

Målet for Helsedirektoratet er å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skolene kort tid etter påske. Det vil da være de kommunene med høyest smittepress i skolealder som vil bli prioritert.

– Vi er i dialog med kommunene om dette og vil bistå både med opplæringssystemer, tilgang til testutstyr og oppfølging underveis, sier han.

Ser på andre testmåter

– Hvis det de neste månedene blir mulig å gjennomføre hjemmetester på en trygg og kvalitetsmessig god nok måte, vil vi også foreslå det, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

Helsedirektorater ser også på andre måter å teste på i tiden fremover.

Blant annet er en metode for hjemmetesting under utvikling. Der vil man selv kunne teste seg med en pinne opp i de ytre deler av nesen.

– Det kommer stadig nye hurtigtester på markedet som blir enklere å bruke og som har stadig bedre sensitivitet. Så fort det kommer hurtigtester på markedet som er gode nok til at de kan brukes hjemme, vil vi sammen med FHI vurdere om dette skal anbefales i Norge, sier Nakstad.

Et annet konsept det jobbes med er pooling av prøver. Det vil si at man analyserer en fellesprøve, for eksempel prøvepinner fra en hel klasse, og dermed får svar på om det er smitte i klassen gjennom en enkelt analyse.

– Hvis prøven er positiv kan man gå tilbake til klassen og teste hver enkelt elev individuelt og starte smittesporing, sier Nakstad.

831 smittede siste døgn

I Norge er det siste døgn registrert 831 koronasmittede i Norge.

Det er 153 færre enn dagen før og 203 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 352 nye smittede siste døgn. Det er 35 flere enn snittet de sju foregående dagene.