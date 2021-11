Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Pfizer sier fredag at en klinisk studie av deres koronapille ble avsluttet tidlig, fordi den viste seg å redusere risiko for sykehusinnleggelser og dødsfall med 89 prosent.

Foreløpige tall fra testingen ble presentert fredag.

Den antivirale medisinen kommer i pilleform, og skal tas tre ganger daglig i kombinasjon med et annet antiviralt medikament. Pfizer-medisinen har fått navnet Paxlovid.

– Dette er svært positive resultater som viser klar reduksjon i behovet for sykehusinnleggelse, sier Norges globale helseambassadør, John-Arne Røttingen.

Flere medisiner

Tallene presentert i en pressemelding fra selskapet fredag er basert på tester som viser at pasienter smittet med korona har 89% lavere risiko for sykehusinnleggelse eller død etter 28 dager. Det gjelder ved bruk av det nye legemiddelet i kombinasjon med det antivirale legemiddelet ritonavir.

Nedgangen ble målt i forhold til pasienter som fikk placebo-medisin.

Pfizer ber nå om godkjenning av medisinen i USA.

Det betyr at man snart kan ha to legemidler for behandling av koronasmittede på markedet.

I går kom nyheten om at Storbritannia godkjenner koronapillen Molnupiravir fra legemiddelselskapet Merck til bruk for voksne i risikogruppen for alvorlig koronasykdom.

Merck informerte i starten av oktober at medisinen kan halvere risikoen for å bli innlagt på sykehus etter koronasmitte.

– Det er viktig at det nå er to ulike legemidler som kan benyttes for tidlig behandling etter positiv test for de med høy risiko. Det vil gi en sunn konkurranse, sier Røttingen.

– Jeg håper at Pfizer også velger en aktiv tilnærming til lisenser som kan sikre tilgang til det nye legemiddelet i de fattigste landene slik MSD/Merck har gjort.

Steinar Madsen i Legemiddelverket mener også resultatene ser lovende ut.

– Vi må alltid se fullstendige data og helst publikasjoner. Hva er for eksempel bivirkningene. Men resultatene ser lovende ut, sier Madsen til NRK.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det store spørsmålet er hvilken plass dette og tilsvarende legemidler skal ha i behandling og forebygging.