Person skutt og drept av politiet i Sarpsborg: Mann ble forfulgt og fryktet for livet

En person ble skutt og drept av politiet i en i Sarpsborg lørdag morgen. Politiet sier en akutt og kritisk situasjon gjorde at de løsnet skudd.

Spesialenheten er rutinemessig varslet og har tatt over saken, og de pårørende er varslet.

– Spesialenheten etterforsker alltid saker der politiet skyter og noen avgår ved døden. Vi har etterforskere på stedet som tar avhør av de involverte polititjenestepersonene, og vi har i tillegg bistand fra Kripos til kriminalteknisk arbeid på åstedet, sier Liv Øyen, etterforskningsleder ved Spesialenheten til NRK.

Fikk melding om person med våpen

Den avdøde forfulgte en person før situasjonen med politiet oppsto, opplyser politiadvokat Anders Svarholt.

– Foranledningen var at politiet klokken åtte fikk melding om en alvorlig hendelse fra en bekymret innbygger som var på vei til jobb, forteller politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til NRK.

– Vedkommende observerte en person som fulgte etter enn annen person, og kom så i kontakt med vedkommende som ble forfulgt. Han sa at han ble forfulgt av en person med våpen, og at han fryktet for livet sitt.

Svarholt bekrefter at det dreier seg om to menn.

Fikk bevæpningstillatelse

Basert på disse opplysningene fikk politiet bevæpningstillatelse da de rykket ut, og at de fikk kontakt med mannen som ble oppfattet som truende.

– Da politiet kom i kontakt med vedkommende, eskalerte situasjonen, og politiet fant det nødvendig å løsne skudd. Det ble med en gang forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, forteller Svarholt.

Han sier at de har gjennomført flere avhør i løpet av dagen og fortsetter med det utover kvelden. Ifølge opplysninger de har fått, skal den avdøde ha oppsøkt den andre mannen i sistnevntes hjem kort tid før politiet fikk melding. Mannen skal ha flyktet ut av leiligheten og fryktet for livet.

Politiet har sperret av deler av fylkesveien. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Naboer hørte skudd

Hendelsen skjedde ved 08-tiden lørdag morgen ved Valaskjold sentralt i Sarpsborg. NRK er på stedet der politiet har sperret av deler av fylkesveien fra Landekrysset til Tune vandrerhjem. Flere politipatruljer på stedet og Spesialenheten ankom rundt klokken 11.30.

Personen som ble skutt lå på fortauet utenfor en restaurant. Naboer forteller til NRK at de hørte fire skudd.

– Jeg lå i sengen min og hørte fire skudd i 7-8-tiden. Jeg tenke ikke så mye over det, men da jeg gikk ned til vinduet så jeg at det var masse politibiler utenfor, forteller Thea Horgen (17).

Hun løp ut på gata og så flere politibiler og ambulanser.

– Da jeg kom ned så jeg at det ble foretatt hjerte- og lungeredning på en person. Etter hvert kom det også et helikopter, og personen ble dekket til.

Senere ble hun bedt av politiet om å forlate stedet.

Thea Horgen forteller at hun hørte fire skudd tidlig lørdag morgen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Ordfører: – Berører hele Sarpsborg-samfunnet

Det var VG som først omtalte saken.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg sier til NRK at dette er en rystende hendelse som berører hele Sarpsborg-samfunnet.

– Det er en alvorlig hendelse som har skjedd på et sentralt sted i byen, der det bor mange folk rundt, sier han.

Kommunen har nå opprettet et kriseteam i etterkant av skytingen.

– Vi må nå bare avvente politiets videre arbeid. Vi har vært i kontakt med politiet og opprettet kriseteam i kommunen for dem som eventuelt vil ha behov for det, sier ordføreren.