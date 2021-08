Person skutt og drept av politiet i Sarpsborg – hørte fire skudd

– Vi kan bekrefte at vi har skutt en person i Sarpsborg i forbindelse med et politioppdrag. Vedkommende er bekreftet omkommet, og pårørende er ikke varslet, sier operasjonsleder Kristian Loraas til NRK.

Spesialenheten er rutinemessig varslet, opplyser operasjonslederen videre. De kommer nå til å ta over saken.

– Derfor kan vi ikke uttale oss noe særlig mer om saken, sier Loraas.

Naboer hørte skudd

Hendelsen skjedde ved 08-tiden lørdag morgen ved Valaskjold i Sarpsborg. NRK er på stedet der politiet har sperret av deler av fylkesveien fra Landekrysset til Tune vandrerhjem. Flere politipatruljer og ambulanse er på stedet.

Personen som ble skutt ligger på fortauet utenfor en restaurant. To naboer forteller til NRK at de hørte fire skudd.

De løp ut på gata og så flere politibiler og ambulanser. De så at helsepersonell bedrev hjerte- og lungeredning og at et helikopter landet, og at personen så ble dekket til.

Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Ordfører: – Berører hele Sarpsborg-samfunnet

Det var VG som først omtalte saken.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg sier til NRK at dette er en rystende hendelse som berører hele Sarpsborg-samfunnet.

– Det er en alvorlig hendelse som har skjedd på et sentralt sted i byen, der det bor mange folk rundt, sier han.

Kommunen har nå opprettet et kriseteam i etterkant av skytingen.

– Vi må nå bare avvente politiets videre arbeid. Vi har vært i kontakt med politiet og opprettet kriseteam i kommunen for dem som eventuelt vil ha behov for det, sier ordføreren.