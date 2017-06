Sist uke slo Stortinget sammen mange norske kommuner. Noen av dem med tvang.

Det mange ikke visste, er at det koster 700 millioner kroner å slå sammen kommunenes pensjonssystemer.

Fagforbundet mener Fremskrittspartiet- og Høyreregjeringen lukker både øyne og ører for å lykkes med å slå sammen norske kommuner.

– Full kompensasjon

– I denne saken burde det være rett og rimelig at kommunalminister Jan Tore Sanner kompenserer kommunene, , sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Det kan skje uten pensjonsregelverket endres, men ved en kompensasjon for å dekke de 700 millionene, mener hun.

10 kommunale kasser

10 kommunale, egne pensjonskasser er involverte i kommunesammenslåinger som kan koste de sammenslåtte kommunene dyrt, hvis de ansattes pensjonsordninger skal flyttes fra de minste kommunenes KLP-ordningene til de største kommunenes egne pensjonskasser.

Det skyldes ulike regler for forvaltning og for flytting mellom pensjonssystemene.

683 millioner i ekstraregning Ekspandér faktaboks I fet skrift er de store kommunene med egen pensjonskasse, som slår seg sammen med mindre kommuner som har ansattepensjonen i KLP. Tallene i fet skrift er tilbakeholdte midler i KLP dersom de små kommunene går inn i de store pensjonskassene. Nye Region Viken Akershus + Buskerud MNOK 5 058 + Østfold MOK 1 482 Tilbakeholdes i KLP MNOK -110 Kristiansand PK: MNOK 5 193 + Søgne og Songdalen: MOK 588+420=1008 Tilbakeholdes i KLP MNOK -75 Fjell PK: MNOK 875 + Sund og Øygarden: MOK 421+418=839 Tilbakeholdes i KLP MNOK -62 Asker PK: MNOK 2 090 + Røyken og Hurum: MOK 1 029+612=1 641 Tilbakeholdes i KLP MNOK -121 Drammen PK: MNOK 4 321 + Svelvik og Nedre Eiker: MNOK 423+1 391 = 1 814 Tilbakeholdes i KLP MNOK -134 Moss PK: MNOK 2 163 + Rygge: MNOK 927 Tilbakeholdes i KLP MNOK -62 Trondheim PK: MNOK 11 536 + Klæbu: MNOK 501 Tilbakeholdes i KLP MNOK -37 Sandnes PK: MNOK 3 120 + Forsand MOK 188 Tilbakeholdes i KLP MNOK -14 Molde PK: MNOK 1 776 + Midsund og Nesset: MOK 190+321=511 Tilbakeholdes i KLP MNOK -68 •Stavanger avventer etablering av egen pensjonskasse fordi de vil miste MNOK 420 av sine egne midler ved flytting fra KLP

(kilde : pensjonskasseforeningen)

– Bør også vurdere KLP

Men pensjonsverdiene opprettholdes hvis de store, kommunale pensjonskassene legges ned og de sammenslåtte kommunene går til pensjonsleverandøren KLP.

Fagforbundets leder Mette Nord anbefaler de nye kommunene å vurdere hvilke positive konsekvenser de kan ha av å melde seg inn i KLP.

KLP eies av et stort flertall av kommuner og helseforetak og har allerede 80 prosent av markedet for kommunal pensjon.

– Uansvarlig, sier Sp-leder

FOR FORT: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i samtale med kommunalminister Jan Tore Sanner (H) da Stortinget vedtok kommunesammenslåing sist uke. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette viser hvor uansvarlig prosessen med sammenslåinger av kommuner har vært, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Han er kritisk til at pensjonsregningen for å slå sammen kommuner ikke var fremme i Stortingets behandling for en uke siden.

– Helt nye opplysninger

– Regjeringen har ikke opplyst om det og så kommer det på bordet rett i ettertid, det viser at prosessen har gått alt for fort, sier Slagsvold Vedum.

– Forundret og overrasket

OVERRASKET: – Vi har brukt lang tid på å lage gode beregninger og forklare regjeringen og sentrale politikere i regjerings- og støttepartiene problemene, sier Espen Kløw i Pensjonskasseforeningen. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Vi har vist hvor negativt sammenslåingene vil slå ut for store kommuner med egne pensjonskasser.

Derfor er vi forundret og overrasket over at våre tall ikke ble tatt med i beslutningsgrunnlaget Stortinget fikk før de stemte for kommunesammenslåinger, sier generalsekretær Espen Kløw i Pensjonskasseforeningen.

– Bør endre reglene

– Reglene må endres, slik at sammenslåinger kan skje uten ulempe og pensjonskapital flyttes uten tap, mener Pensjonskasseforeningen og generalsekretær Espen Kløw.

Han har både kommuner, fylkeskommuner og private bedrifter som medlemmer.

Fremskrittspartiets Helge Andre Njåstad er enig.

– Viktig at de ikke taper på pensjon

Han er godt kjent med pensjonsfloken på grunn av kommunesammenslåingene, i likhet Kommunaldepartementet, Finansdepartementet og finanstoppene i Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget.

JOBBER: Vi har visst en liten stund at reglene for ansattes pensjoner skaper noen utfordringer for sammenslåtte kommuner, sier Helge Andre Njåstad (Frp). Han leder Kommunalkomiteen på Stortinget. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / FrP

Njåstad sier det er viktig at ikke kommuner taper på pensjon, etter å ha blitt slåttt sammen.

Lederen av kommunalkomiteen på Stortinget mener likevel det ikke har noen hast å finne en løsning. Han sier avklaringer vil komme i god tid før første kommunesammenslåing i 2020.