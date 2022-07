Passasjeren i bilen også pågrepet etter Sian-påkjørsel

Sian-leder Lars Thorsens bil havnet i grøfta langs E6 ved Mortensrud i Oslo etter en påkjørsel lørdag.

Påkjørselen skjedde kort tid etter at Thorsen hadde satt fyr på koranen utenfor en moské på Mortensrud i Oslo.

Politiet tror Sian-lederen ble påkjørt med vilje. Lørdag ble sjåføren siktet for grov voldsskade. Senere ble også passasjeren siktet.

Like etter klokka fire søndag ettermiddag er passasjeren også pågrepet, bekrefter pressesjef i politiet, Unni Grøndal, til NRK.

Passasjeren er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Hun er foreløpig ikke avhørt.

Kvinnen var til stede fra Sian brente en koran utenfor Mortensrud moské.

Preget av hendelsen

Et videoopptak (mer informasjon om dette lenger ned i saken) viser at den nå siktede kvinnen er med på å slukke brannen. Deretter setter hun seg inn i en bil.

Bilen følger etter bilen med Sian-lederen. Det blir flere sammenstøt før Sian-biler havner i grøfta og velter.

– Min klient er preget av det som har skjedd. Hun var i avhør med politiet i går. Hun har forklart seg om hendelsesforløpet slik hun mener det utspant seg, sier passasjerens forsvarer Ole Petter Drevland til NRK.

– Hvordan reagerer du på at politiet sier hun er siktet i saken?

– Det er på mange måter en naturlig konsekvens av at hun satt i bilen som var involvert i denne ulykken. svarer han.

Ingen av kvinnene erkjenner straffskyld.

HER SKJEDDE DET: Kollisjonen skjedde kort tid etter koranbrenningen på Mortensrud.

Sjåføren fortsatt pågrepet

Passasjeren er eier av bilen.

Sjåføren er siktet for forsettlig påkjørsel og grov kroppsskade. Hun er fremdeles pågrepet, opplyser politiet.

– Hva er det som gjør at fører av biler i varetekt?

– Hun er i varetekt fordi vi etterforsker bredt. Vi innhenter videomateriale, innhenter dokumentasjon og vitnebeskrivelser og lignende, svarer politiadvokat Aase Schartum-Hansen

– Den siktede sjåføren sier Sian-bilen kjørte på dem først, og at det var selvforsvar?

– Vi etterforsker bredt, men per nå er vedkommende siktet for grov voldsskade ved bruk av bil, så slik politiet ser det, er det ikke snakk om selvforsvar, svarer Schartum-Hansen

Hun sier politiet har videoopptak fra begge parter. Samt mange vitner.

Sian-leder Lars Thorsen hadde brent koranen flere steder i Oslo før gruppen endte opp på Mortensrud.

Ulykken skjedde langs E6 ved Mortensrud i Oslo. Foto: Munevver Yildiz / NRK

Fulgt etter

På Mortensrud ble det en amper stemning, og den antiislamske gruppen havnet i håndgemeng med personer som forsøkte å slukke brannen.

Bilen med Thorsen ble fulgt etter av en bil med to kvinner. Kort tid etter at bilen med Thorsen hadde kjørt ut på E6 i retning Oslo, skjedde kollisjonen.

Det var fem personer i bilen til Thorsen, som havnet på taket. Fire av dem ble kjørt til legevakta og én ble kjørt til sykehus. Ingen ble alvorlig skadd.

Politiet opplyste til NRK tidligere søndag at sjåføren vil bli avhørt i løpet av dagen.

Se ulykken Du trenger javascript for å se video.

Innvandringskritisk gruppe filmet

En gruppe som kaller seg Alternativ Media, kjørte etter bilen til Sian-leder (Stopp Islamiseringen av Norge) Lars Thorsen, etter at Thorsen hadde tent på flere koraner i Oslo.

De filmet hele hendelsen, og postet siden videoen på sosiale medier.

Alternativ Media er en innvandringskritisk gruppe, som på egne hjemmesider skriver de «dekker nyheter som massemedia overser».

Etterforsker bredt

NRK møtte Thorsen utenfor legevakta i Oslo et par timer etter hendelsen.

Sian-lederen sier koranbrenningene var en respons på en siktelse tatt ut mot ham den 30. juni.

– Det var noe verbalt og litt knuffing, men ellers var det relativt greit. Da vi kjørte derfra så var det en person som fulgte etter oss i bil, og begynte å stumpe bilen min, sier Thorsen.

Han omtaler hendelsen som lite hyggelig.

– Men det var heller ikke overraskende, mener han.

Aase Schartum-Hansen, jourhavende jurist, sier at koranbrenning i utgangspunktet er ansett som en lovlig ytring.

– Men politiet vil vurdere de ulike hendelsene for å undersøke om det er begått straffbare handlinger. Politiet etterforsker bredt og undersøker hvorvidt ulike hendelser har sammenheng med påkjørselen. Tidsforløpet er en del av etterforskingen, sier hun.

Advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokat for de fem Sian-medlemmene, kaller det et angrep på ytringsfriheten.

– Mine klienter har det bra. De har kommet fra angrepet trygt og greit, men er forundret over at et slikt angrep på ytringsfriheten kan finne sted i Norge, samtidig som de er glad for at PST og politiet alltid beskytter dem, sier Elden til Dagbladet.