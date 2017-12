Pasientombud: Alvorlig at journalsnoking ikke ble fanget opp av sykehusrutiner

– Dette er en svært alvorlig sak, blant annet fordi det var et anonymt tips som gjorde at saken ble avdekket, og ikke sykehusets egne rutiner, sier Pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus til Dagbladet.

En ansatt ved Oslo universitetssykehus har fått sparken og er politianmeldt etter å ha sniklest i 33 pasientjournaler. Saken ble avslørt av en anonym varsler, ifølge TV 2.

Også Datatilsynet reagerer på at det har skjedd et brudd på sykehusets sikkerhetsrutiner som ikke ble oppdaget automatisk.

De mener saken er spesielt alvorlig fordi Oslo universitetssykehus ikke har greid å tette igjen et alvorlig sikkerhetshull sykehuset selv avdekket tidligere i år.

– For noen måneder siden fikk vi en rapport som sykehuset selv hadde bestilt fra eksterne krefter. Der ble det påpekt et «hull» som den ansatte ser ut til å ha benyttet etter at problemet ble kjent, sier jurist og seniorrådgiver Camilla Nervik i Datatilsynet til Dagbladet.