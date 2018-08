Oslo lufthavn øker beredskapen for verdens største passasjerfly

Mellom klokken 08.00 og 09.00 i dag lander verdens største passasjerfly på Oslo lufthavn, for første gang i ordinær rutetrafikk.

Oslo lufthavn har nå høynet beredskapen i forbindelse med at kjempeflyet kommer.

– Avinor setter inn ekstra tiltak og øker beredskapen på Oslo lufthavn når superjumboen kommer, forteller Gurli Høeg Ulverud Foto: Avinor

Grunnen er at det enorme flyet har et vingespenn på hele 79,8 meter, mer enn dobbelt så mye som et «mer normalt» passasjerfly som A320.

– Vi har økt kontroll av rullebanene både før og etter landing, forteller kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Høeg Ulverud.

– Årsaken til dette er at flyet er så bredt at motorene henger utenfor rullebanen og da kan gjenstander, støv og rusk virvles opp. I tillegg er brannberedskapen økt og flyet følges av følgebil hele tiden, sier hun.

Må finne spesialløsninger

A380 er 73 meter langt og 27 meter høyt. Det gjør at Oslo lufthavn ikke kan bruke sine vanlige adkomstramper for å få passasjerene ut og inn av flyet.

I stedet bruker flyplassen ekstra mobile trapper for å få ut alle passasjerene ut og inn av de to etasjene.

Luksusklasse om bord

Flyet skal fly ned charterturister fra Mallorca og samtidig hente hjem en gruppe reisende fra middelhavsøya.

Det er snaut 400 passasjerer på Mallorca som skal hjem til Norge.

Det ble for dyrt å ta ut suitene og businessklasse-setene for å bygge det om til et fly med bare økonomiklasse, så de heldigste får kose seg i gode seter på hjemreisen.

De aller heldigste får, mildt sagt, en oppgradert hjemreise fra Mallorca.

Flyet har flere suiter om bord der det kan res opp til senger. Interiørmessig sett er flyet helt likt som da det fløy for Singapore Airlines.

Første klasse om bord der setene kan gjøres om til senger. De som får reise her kommer i suiter Foto: HiFly

Ving er lettet

Ving sier at grunnen til at de har leid inn kjempeflyet er at trafikken til Rhodos ble kraftig forstyrret sist helg.

Anna Hagberg i Ving sier at de venter at problemene med forsinkelser nå skal være over. Foto: Ving

– Det har vært en tøff tid for oss. Derfor måtte vi satse på subcharter for å løse flokene, sier informasjonsansvarlig Anna Hagberg i Ving.

Selskapet anser at følgeforsinkelsene nå skal være over ved å sette inn kjempeflyet.

Enkelte av de strandede turistene som har reist med Ving har valgt å ta seg hjem på egen hånd og bestilt egne flybilletter.

– Vi har registrert at enkelte av våre gjester er misfornøyde med den informasjonene de har fått og vi kommer til å ta dette med oss når vi skal evaluere hendelsene, avslutter hun.