Opplysninger til NRK: Det britiske ukebladet Hello har rettigheter til prinsessebryllup

Det er ventet et stort presseoppbud fra både inn- og utland til Geiranger når prinsesse Märtha Louise gir sitt ja til Durek Verrett lørdag 31. august.

Bryllupet er privat. Men når nummer fire i arverekken til den norske tronen gifter seg, vekker det likevel betydelig offentlig interesse.

NRK har flere ganger spurt prinsessens manager Carina Scheele Carlsen om pressen får tilgang til bryllupet, og om publikum kommer til å få se bilder fra vielsen.

– Vår plan er ikke helt klar, har Carlsen svart da.

Internasjonalt marked

Nå får NRK opplyst fra flere uavhengige kilder at kjendisbladet Hello Magazine har rettigheter til å vise bilder fra bryllupet.

TV-rettighetene til bryllupsarrangementene skal etter det NRK får opplyst, være knyttet til strømmegiganten Netflix.

Dermed ligger det an til at brudeparet peiler seg inn mot det internasjonale markedet på den store dagen.

Netflix er tilgjengelig over store deler av verden. Hello Magazine, som også utgis i en rekke land, presenterer seg som «verdensledende på kongelige nyheter».

Om også annen presse vil få vise bilder fra bryllupet, er foreløpig ikke kjent.

Gjestelisten til bryllupet er ikke offentliggjort, men det er ventet at prinsessens familie – med far kong Harald og mor dronning Sonja i spissen – er til stede i vielsen.

Netflix og Hello Magazine har foreløpig ikke besvart NRKs spørsmål.

NRK har vært i kontakt med Carina Scheele Carlsen, prinsesse Märtha Louises manager, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg utendørs på Vinjevollen i Geiranger. Sletten ligger ved siden av Hotell Union, der bryllupsfesten holdes. Foto: Astri Husø / NRK

Britisk konge-slektning solgte bryllup

Det har tidligere vakt reaksjoner når kommersielle aktører har kjøpt rettigheter til et bryllup med kongelig kobling.

Publikum og presse fikk et glimt av de nygifte Peter Phillips og Autumn Kelly da de forlot kirken, men rettighetene til bildene fra vielsen og festen hadde paret solgt. Foto: SHAUN CURRY / AFP

Da britiske Peter Phillips, sønnen til kong Charles’ søster prinsesse Anne, giftet seg i 2008, solgte han de eksklusive bilderettighetene fra vielsen og mottakelsen til Hello Magazine for 500.000 pund.

Det tilsvarer nesten 7 millioner kroner med dagens kurs.

– Ettersom gjestelisten besto av hele Peter Phillips familie, deriblant mormor dronning Elizabeth, satset Hello stort og brukte nesten 60 sider på bryllupet, sier den svenske kongehuseksperten Roger Lundgren til NRK.

Dronning Elizabeth var en selvskreven gjest da barnebarnet Peter Phillips giftet seg. Foto: POOL / Reuters

Det er ikke kjent om og hvor mye aktørene har betalt for rettighetene til prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup.

Etter bryllupet til Peter Phillips i 2008, kom kritikken fra blant andre parlamentsmedlemmer, som reagerte på at noen i familien tjente penger på dronningens tilstedeværelse.

– Saken fikk sterk kritikk. Det er alltid problematisk hvis personer som har en kongelig kobling, kan anklages for å profittere på sitt slektskap, sier Lundgren.

– Det er vanskelig å uttale seg om en avtale jeg ikke kjenner til. Men dersom det kommer kongelige fra de øvrige europeiske kongehusene i prinsesse Märtha Louises bryllup, vil nok noen av dem oppleve det som krevende hvis bryllupet er «solgt», sier han.

– Vanskelig balansegang

Prinsesse Märtha Louise mistet for 22 år siden apanasjen og tittelen «Hennes Kongelig Høyhet», da hun begynte som selvstendig næringsdrivende.

I 2019 kom prinsessen og kongehuset frem til at hun ikke skulle bruke prinsessetittelen i kommersiell virksomhet, etter at hun var blitt kritisert for nettopp det.

I 2022 ble det klart at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset. Det ble også lagt føringer for hvordan prinsessen og Durek Verrett kan operere kommersielt.

– Prinsesse Märtha Louise skal forsørge seg selv, samtidig som hun tidligere har fått kritikk for å utnytte sin kongelige status. En vanskelig balansegang, sier Lundgren.

Følges av TV-team

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har den siste tiden flere ganger blitt observert med et kamerateam som har fulgt dem tett.

I innspurten til bryllupet har de hatt med seg TV-teamet blant annet på rød løper på Elle-fest, på forberedende besøk i Geiranger og på båttur på Oslofjorden.

Da prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett la ut på båttur i Oslofjorden i sommer, var det med et TV-team med blant andre produsent Rebecca Chaiklin, med i følget. Foto: PHOTORUNNER AS / FRANK EVENSEN

Teamet består etter det NRK kjenner til, av blant andre en fotograf og en lydtekniker som tidligere har jobbet med filmer og dokumentarer for blant annet Netflix, HBO og Prime Video.

I tillegg er regissør og produsent Rebecca Chaiklin en del av teamet som har fulgt paret, etter det NRK kjenner til. Chaiklin står fra før bak blant annet Netflix-dokumentaren «Tiger King».

Selv har prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vært hemmelighetsfulle når de har fått spørsmål om TV-teamet.

– Interessant, er det ikke, sa prinsesse Märtha Louise smilende da hun fikk spørsmål av TV 2 på Elle-festen i juni, uten at hun ville røpe noe.

– Er det Netflix?

– Du må vente og se, svarte prinsessen.

Det er foreløpig ikke bekreftet om TV-teamet eller produksjonsselskapet som følger prinsessen og Verret før bryllupet, jobber på oppdrag fra Netflix eller andre.

I en søknad om tillatelse til dronefilming over bryllupet i Geiranger 31. august som NRK har fått innsyn i, fremgår det at det lages en dokumentar om forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett som skal sendes på «verdens største strømmetjeneste».

Det var Aftenposten som omtalte søknaden først.

Prinsessen og Verrett har flere ganger den siste tiden blitt observert med et kamerateam som har fulgt dem, som her i Oslo i sommer. Foto: PhotoRunner AS / Frank Evensen

TV 2 har tidligere meldt at pressekontakt i Netflix, Elena Gonder, fortalte kanalen at det ikke er strømmegiganten som står bak prosjektet med prinsesseparet.

NRK har gjentatte ganger bedt Gonder utdype om dette er en avkreftelse på at opptakene som gjøres av teamet, skal sendes på Netflix. NRK har også bedt om en avkreftelse eller bekreftelse på om Netflix har noen rettigheter i forbindelse med bryllupet. Gonder har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser om dette.

NRK har også flere ganger vært i kontakt med PR-manager for Netflix i Norden, Morten Steingrimsen. Heller ikke han har besvart NRKs spørsmål.