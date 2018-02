Omfattende materiale i varslersak mot FpU-tillitsvalgt

Fredag meldte NRK at organisasjonsutvalget har mottatt varsler om fire jenters opplevelser med mannen, som i dag har posisjoner i både Frp og Fremskrittspartiets ungdom (FpU).

– Vi jobber med saken ennå. Det er et betydelig materiale som må gjennomgås. Vi er i en innledende fase, selv om vi har hatt saken i noen uker, sier organisasjonsutvalgets leder Helge André Njåstad til NRK.

Foreslo sex med 14-åring

FORESLO SEX: Dette er en av meldingene den da 14 år gamle ungdomspolitikeren mottok fra mannen, som da var 18 år gammel. Bildet viser en av meldingene på en mobiltelefon i hånden til en NRK-reporter. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Da mannen var 18 år og hadde lederverv sendte han gjentatte ganger forespørsler om sex til en 14 år gammel jente i et annet ungdomsparti. Mannen sier til NRK at meldingene var ment som en spøk, men at han ikke ville sendt slike meldinger i dag.

NRK har også snakket med tre andre kvinner som sier de hadde ubehagelige opplevelser med mannen.

– Jeg kan ikke utelukke at jeg har sagt eller gjort noe som kan ha vært upassende, og skal være den første til å beklage i de tilfellene jeg har gått over streken, sier han. Han sier samtidig at han ikke kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene kvinnene har delt med NRK.

Nye opplysninger

TRAKK SEG: To kvinner sier til NRK at de trakk seg ut av ungdomspolitikken på grunn av mannens oppførsel. Denne kvinnen er nå 19 år gammel og tilbake i politikken. Foto: OYSTEIN INGVAL / LUNDEIMAGES

Ungdomspartiet har tidligere behandlet flere bekymringsmeldinger om mannen i samråd med organisasjonsutvalget i Frp. Nå har organisasjonsutvalget tatt over behandlingen av sakene, og FpU har oversendt et omfattende kompendium som inneholder alle deres saksdokumenter.

– Det har kommet opplysninger i kompendiet, som vi ikke var klar over. Men vi har vært klar over at FpU har hatt oppfølging og saker om vedkommende, sier Njåstad.

Til sammen har organisasjonsutvalget mottatt varsler om sju ulike personer i partiet siden oktober i fjor. Dette inkluderer varsler mot den tillitsvalgte i FpU og mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som har trukket seg fra sine verv.