Tvungen lønnsnemnd er i norsk arbeidsliv eit tvangstiltak som styresmaktene kan sette i verk for å stoppe ei pågåande arbeidskonflikt. Inngrepet blir ofte brukt fordi regjeringa meiner at arbeidskonflikten truar liv, helse eller personleg tryggleik. Men også andre samfunnsomsyn har vore brukt som grunngjevingar for dette innan utanriksfarten og oljesektoren tidlegare.