Skjebnemøte i OPEC: Enighet om kraftige kutt i oljeproduksjonen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Medlemslandene i oljekartellet og Russland kom til enighet sent torsdag kveld, skriver nyhetsbyrået Reuters.

OPEC-landene med Saudi-Arabia i spissen og energiministrene fra Russland og andre oljeproduserende land møttes torsdag for å diskutere tiltak for «å stabilisere markedet».

Like før klokken 18.30 begynte det å komme meldinger om at Russland og Saudi-Arabia har kommet til en enighet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ved 23.00-tiden torsdag kveld kom nyheten om at en avtale var i boks.

Fra 1. mai og to måneder fremover vil medlemslandene kutte 10 millioner oljefat om dagen.

Deretter vil det kuttes 8 millioner fat fram til desember. Fra januar 2021 til april 2022 vil det kuttes 6 millioner fat om dagen.

I en uttalelse sier OPEC+ nevnes det ikke hvilke krav som stilles til oljenasjonene som ikke er medlem av oljekartellet, skriver Reuters.

USA er ikke et OPEC-medlem, og det er knyttet stor spenning til hvordan de vil forholde seg til avtalen.

– I verste fall så kan den avtalen faktisk bryte sammen, og da vil vi få et verstefallsscenario for oljemarkedet hvor vi kan få veldig dyp oljeprisnedgang relativt raskt. Vi fyller opp oljelagrene veldig raskt i 2. kvartal og vi kan få mange kollapser og konkurser i oljeindustrien, sier analysesjef for oljehandel i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, til NRK.

Trump snakket med Putin og Salman

USAs president Donald Trump sa torsdag kveld på sin daglige pressekonferanse om koronakirsen at han hadde hatt en god samtale med den russiske presidenten og kronprinsen av Saudi-Arabia om kutt i oljeproduksjonen.

– Vi hadde en veldig god samtale. Vi får se hva som skjer, sa Trump om samtalen med Russlands president Vladimir Putin og Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

SAMTALER: President Donald Trump snakket torsdag med Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman og Russlands president Vladimir Putin om oljeprisen. Foto: Andrew Harnik / AP

Taper milliarder

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har tidligere sagt til NRK at Norge vil vurdere å bli med på en slik avtale, som kan forhindre en priskollaps på olje.

Det dramatiske prisfallet på olje har allerede ført til milliardtap for norsk økonomi.

– Vi har sagt at vi også vil vurdere eventuelle produksjonskutt på norsk sokkel, dersom en bred gruppe av produsenter blir enige om det globalt, uttalte Bru til NRK onsdag denne uken.

Oljeprisen stupte da Russland i mars brøt ut av et tidligere samarbeid om produksjonskutt, og Saudi-Arabia svarte med å gå til priskrig. Koronapandemien har i tillegg ført til lavere etterspørsel etter olje.

I slutten av mars var oljeprisen på sitt laveste siden 2003.