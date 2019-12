– 350.000 i avkastning per innbygger. Det er desidert det beste året i fondets historie.

Det sier administrerende direktør i oljefondet, Yngve Slyngstad, om avkastningen på 1800 milliarder kroner i år.

Det godt over et helt norsk statsbudsjett, og årets voldsomme avkastning gjorde at fondet 25. oktober passerte den magiske 10.000 milliarders grensen.

Samtidig annonserte oljefondssjef Yngve Slyngstad at han bokstavelig talt gir seg på topp. Men han fortsetter til en etterfølger er på plass.

– Bør etterfølgeren din være norsk?

– Jeg kan vanskelig se for meg at det er noe annet enn en norsk person som leder oljefondet, sier Slyngstad.

Fra olje- til fondsland

50 år etter at Norge fant olje mener oljefondssjefen nå at oljefondet har blitt minst like viktig for Norge som oljevirksomheten selv. Fondet er nå også dobbelt så stort som det staten er ventet å kunne tjene på den resterende oljen på norsk sokkel.

PÅ ØNSKELISTEN: Finanspolitisk talsperson Kari Kaski i SV ønsker mer grønn satsing. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski utfordret i politisk kvarter Slyngstad til å ta en mer offensiv grønn satsing for fondet.

– Når man eier godt over en prosent av verdens aksjer er det stor politikk i hvordan man velger å investere det fondet. Jeg mener helt klart at vi må bruke oljefondet til å gjøre godt i verden og ikke bare unngå å gjøre ondt. Vi mener ambisjonsnivået i dag er for lavt når det kommer til investeringer i fornybar energi. Jeg ønsker meg en mer ambisiøs Slyngstad, sier Kaski.

Det kan ikke Slyngstad love.

– Det er folkets penger. Alle de viktige beslutningene tas av politikere. Vi har bare ett ønske, og det er å gjennomføre strategien som er lagt av finansministeren.

– Men kan du se for det at oljefondet drives ut fra en annen målsetting enn å kaste mest mulig av seg, kunne det fungert å ha en annen målsetting?

– Nei, jeg tror det er veldig viktig at de som sitter med forvaltningen fra dag til dag bare har én oppgave, og det er å få best mulig avkastning. Så kan man legge rammer for hvordan man kan gjennomføre det oppdraget, sier Slyngstad

Spådommen

Når Slyngstad overlater styringen av fondet til sin etterfølger, vet han at jobben til etterfølgeren kan bli mer komplisert enn den han selv avslutter.

– Vi ser ikke noen åpenbare skyer på himmelen, men det vi ser er et veldig lavt rentenivå og at vi har hatt utrolig god avkastning på børser som har gått opp i mer enn 10 år. Derfor tror jeg vi må sette oss ned og tenke at avkastningen framover kommer til å bli mye lavere enn de har vært de siste 10 årene, sier Slyngstad.