Søviknes: – Noen ting er viktigere i livet

I statsråd fredag har det blitt gjort endringer i regjeringen etter at Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes trakk seg.

Solvik-Olsen forklarte allerede i går at han skal flytte til USA med familien, og også Terje Søviknes begrunner avgangen med hensynet til sine nærmeste.

– Noen ting er viktigere enn andre her i livet. Jeg trenger mer tid med familien og mine to barn. De er veldig glad for at pappa kommer hjem. Det gir meg en mulighet til å innta ordførerstolen og gjøre meg klar til kommunevalg, sier Søviknes.

I går ble det kjent at riksadvokaten skal ta stilling til om Søviknes-saken skal bli gjenopptatt. Søviknes hadde i 2000, mens han var nestleder i Frp, sex med en 16 år gammel jente på landsmøtet i ungdomspartiet.

Jenta hevdet at det som skjedde var ufrivillig fra hennes side. Saken ble etterforsket av politiet, men senere henlagt som «intet straffbart forhold».

– Det har ikke hatt noen betydning. Denne saken har vi kjent til lenge. Det som skjedde for 18 år siden skulle ikke skje, sier Søviknes i dag.

To nye statsråder

Kjell-Børge Freiberg og Bård Hoksrud er nå inne i regjering for første gang.

– Vi har gjort noen regjeringsforandringer. Vi ønsker med glede to nye medlemmer til regjeringen og en resirkulering, sier statsminister Erna Solberg på Slottsplassen.

Resirkuleringen er Jon Georg Dale, som bytter departement.

Freiberg skal erstatte Terje Søviknes som olje- og energiminister. Han satt i 20 år i kommunestyret i Hadsel, åtte av disse med vervet som ordfører.

I 2015 rykket han opp til stilling som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han gikk av som statssekretær i fjor sommer.

Jon Georg Dale bytter departement og blir samferdselsminister etter Ketil Solvik-Olsen. Bård Hoksrud tar over som ny landbruksminister.

Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Dette er de nye statsrådene Du trenger javascript for å se video. Dette er de nye statsrådene

Erna Solberg takker statsrådene

Erna Solberg startet dagens seanse i Statsministerboligen med å takke av Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes.

– Ketil har vært en meget ambisiøs samferdselsminister. Han har vært opptatt av å få mer vei og bane for pengene. Han var en viktig bidragsyter i Nydalen. Jeg ser frem til å samarbeide med deg i fremtiden. Dette er ikke et farvel til politikken, men et på gjensyn, sier Solberg.

Hun takket også avgåtte olje- og energiminister Terje Søviknes.

– Tusen takk for trygg styring av Olje- og energidepartementet. Det har vært viktig for hele regjering at det har vært god styring av næringen i disse årene, sier Solberg.

– Vi kommer til å savne deg rundt bordet, sier hun.

Erna Solberg informerer om at statsrådsskifte har ligget i kortet lenge.

– Det er alltid en tid for skifter. Det gir oss muligheten til å utvikle oss, sier Solberg.

Solberg presenterer også de nye statsrådene.

– Jon Georg har gjort en formidabel jobb som jordbruksminister. De siste årene har han jobbet tett med næringen, og avsluttet oppdraget med å legge fram en tiltakspakke til de rammede bøndene etter den varme sommeren, sier Solberg.

Bård Hoksrud blir ny jordbruksminister.

– Jeg vet at Bård kommer til å bringe humør og glede inn i regjeringens arbeid. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen, sier Solberg.

Erna Solberg mener Kjell-Børge Freiberg sin bakgrunn fra Nord-Norge er en fordel som ny olje- og energiminister.

– Du kjenner sektoren godt. Du har et godt blikk på de vanskelige utfordringene i utbyggingen av olje- og gass. Dette er den viktigste verdiskapingsnæringen i Norge.

Løfter Dale

I statsråd er det gjort en liten endring av stor symbolsk betydning. Regjeringen løfter Dale til Solvik-Olsens gamle posisjon som nummer fem i regjering.

Det vanlige er at partilederne har høyest rang. Deretter følger utenriksminister og finansminister, hvis ikke partileder har posisjonen.

Det vakte i sin tid oppsikt da Erna Solberg flyttet utenriksminister Brende nedover på stigen.