Økonom sjokkert over nordmenns forbruk på julegaver

Besteforeldre skal bruke mest på julegaver i år, med 9369 kroner i gjennomsnitt – en økning med 1440 kroner sammenlignet med beløp i fjor, ifølge DNBs Forbrukerbarometer.

– Denne summen er sjokkerende høy. Helt siden DNB begynte å måle nordmenns pengeforbruk i julen har vi sett at besteforeldrene har ligget på beløpstoppen, men aldri har summen vært så høy som i år, opplyser forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

BEDRE LEVEKÅR: Årsaken til at besteforeldre bruker mest på julegaver kan skyldes bedre levekår i Norge. Inntekt og formue har økt kraftig, mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: DNB

– Det skal være raust med julegaver

I tv-programmet «I lomma på Silje» har hun blant annet sett på pengebruken til Jenny Jenssen og vet at jula er spesielt hellig for artisten.

– Jeg synes det er så hyggelig å gi. Det er så mange dager ellers i året man kan være sparsommelig, men jula er hellig. Da skal det være raust med adventskalendere og julegaver. Der skal det være lov til å ta av litt, sa artisten i Ukeslutt lørdag.

JUL HELE ÅRET: – Jeg tenker nok litt jul hele året. Jeg reiser jo veldig mye, og kommer over en ting som kan passe som julegaver, sier Jenny Jenssen. Foto: Eirik Sivertsen / NRK

Hun har sluttet å telle hvor mange penger hun bruker i julegaver til datteren, men hun tror det ligger et sted mellom 10-15.000 kroner.

– Jeg tenker at det er ikke på julaften man skal drive og spare mest. Vi har bare ett barn og vil gjerne gi henne alt jeg kan, forteller Jenssen.

Dette kommer vi til å bruke i gjennomsnitt på årets julefeiring Ekspandér faktaboks Julegaver: 6.570

Julemat: 2.529

Julepynt/interiør: 639

Julebord/uteliv: 1.462

Klær og sko i forbindelse med julen: 1.128

Julekalender: 590

Julekort/pakkepost: 402 Kilde: DNB

Skap full av gaver

I programmet «I lomma på Silje» oppdaget Sandmæl at Jenssen hadde et helt skap fullt av gaver som var kjøpt inn på salg gjennom hele året, noe hun berømmer artisten for.

– Jeg tenker nok litt jul hele året. Om jeg skulle dø i morgen så ligger det ligger julegaver her til slekt og venner for de neste fem årene, sier Jenssen lattermildt.

Sandmæl mener artisten er et unntak, og at kjøpepresset blant foreldre og besteforeldre blir verre for hvert år. Ønskelisten hos barn er gjerne veldige dyre gaver, som bidrar til at gavebeløpet øker.

– Jeg hørte nettopp at det er i underkant av 200.000 mennesker som handler for mer enn de faktisk har råd til. Da begynner jo varsellampene å lyse. Du bør ikke bør starte med minus på konto i januar, sier Sandmæl.

– Vi skal ikke ha dårlig samvittighet

Jenny Jenssen er enig med Sandmæl at folk ikke bør brukes mer penger enn de har, men mener at det ikke må gi dårlig samvittighet til dem som har råd til å kjøpe dyre og mange gaver.

– Hjertet mitt blør for dem som gjerne vil kjøpe dyrere gaver og som ikke mulighet til det. Men jeg mener den tanken kan ikke ødelegge for at de som har råd ikke skal få gjøre det. Vi skal ikke sitte med dårlig samvittighet bare fordi vi kjøper dyrere julegaver, sier Jenssen.

Silje Sandmæl råder folk til å sette et maksbeløp og begrense antall gaver.

– Det er ikke gavene folk sier er viktig i denne undersøkelsen. Julegavene kommer på 8. plass. Julesanger og god mat kommer foran, og det som kommer på første plass er å være sammen i jula, sier Sandmæl.

