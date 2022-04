OECD kritiserer Norges klimainnsats: Ligger ikke an til å nå målene

For fjerde gang har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) gjort en stor gjennomgang av Norges innsats for klima og miljø.

Selv om Norge på mange områder er et foregangsland på klima og miljø, gjør vi ikke nok for å nå egne mål og forpliktelser, konkluderer rapporten:

Innsatsen for å begrense klimagassutslipp frem til i fjor setter Norge på kurs mot 20 prosent kutt i klimagassutslipp, ikke 55 prosent som regjeringen har lovet. Siden da har Stortinget vedtatt en klimaplan med tiltak som skal få ned utslippene ytterligere

Landbruket mangler en helhetlig og tilstrekkelig plan for å kutte klimagassutslipp

Norsk eksport av olje og gass bidrar til store utslipp som ikke fanges opp av de nasjonale klimaregnskapene

Antallet truede arter øker i Norge, blant annet på grunn av arealbruk til landbruk, skogbruk og utbygging til veier og bebyggelse

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23.1–25.7 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte 50-55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, De neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Olje og landbruk

Særlig norsk olje- og landbrukspolitikk får kritikk i rapporten.

OECD ber nå Norge om å få oversikt over alle subsidiene staten gir direkte og indirekte til utvinning av olje og gass, og å basere oljefondets investeringer i tråd med målene i Parisavtalen.

Norge bør også lage en plan for hvordan man skal fase ut produksjonen av fossil energi, ifølge rapporten.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at «det er i første rekke den globale etterspørselen etter fossil energi som må reduseres», og at man skal «utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren».

– OECD sier ikke at vi skal komme med en sluttdato. Det de minner oss om, er at vi må forberede oss på at olje- og gassetterspørselen vil falle på sikt. Det er vi fullt klar over, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

– Jeg tror det er nyttig å bli minnet på dette av og til utenfra. Vi skal ta imot med glede når vi får slike innspill, sier han.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble enig om å «utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren» da de dannet regjering. OECD mener Norge trenger en plan for å fase ut produksjonen av fossil energi. Foto: Torstein Bøe / NTB

Også landbruket får store subsidier i Norge, blant de høyeste av alle OECD-landene. Rapporten påpeker at det norske landbruket er fritatt fra CO₂-avgift og holdes utenom det europeiske kvotemarkedet, som skal få ned utslippene gjennom kjøp og salg av klimakvoter.

Norge bør bruke mindre penger på inntekt og produksjon i landbruket, og mer på støtteordninger til bønder som vil gjøre landbruket mer klima- og miljøvennlig, er oppfordringen fra OECD.

Stort materialforbruk

I 2019 nådde den norske avfallsproduksjonen rekordhøye 12,2 millioner tonn. Ifølge rapporten har Norge et av verdens høyeste materialforbruk og står overfor betydelige utfordringer for å oppnå en sirkulær økonomi.

– Norge er ikke på rett vei når det gjelder å ha økonomisk vekst uten at det fører til lignende vekst i avfallet som blir skapt, heter det i rapporten, der OECD foreslår sterkere intensiver for å snu trenden med økt avfallsproduksjon.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mottar rapporten fra Alain de Serres i OECDs miljødirektorat. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det foreslås også en konkret utfasingsplan for fossilt brennstoff og andre skadelige drivstoffer. I tillegg bør Norge gradvis øke CO₂-avgiften ytterligere, samt innføre en avgift som baserer seg på når på når og hvor man kjører bilen sin, i tillegg til hva slags kjøretøy man bruker.

– Norge har evner og økonomiske midler til å kunne fremskynde en overgang både innenfor egne grenser og i utlandet. Til tross for fremgang på mange områder, står landet overfor en rekke utfordringer, inkludert innenfor bærekraftig forbruk og beskyttelse av mangfold, slår rapporten fast.

Tar med seg forslagene

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kaller OECD-rapporten et nyttig verktøy i arbeidet med å nå de norske klima- og miljømålene.

– Rapporten anerkjenner viktige norske fremskritt innen grønn omstilling, blant annet gjennom elektrifisering av transportsektoren og forsterket CO₂-avgift, sier han til NTB.

– Samtidig påpeker den at vi har forbedringspunkter innen sirkulærøkonomi og arealforvaltning, og at vi bør få til en mer helhetlig og integrert miljøforvaltning på tvers av ulike sektorer. Dette er etter mitt syn kloke og riktige innspill, som jeg støtter, sier han.