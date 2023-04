Nytt rekordstort kokainbeslag i Oslo – ser sammenheng med tidligere beslag

Nok en gang har store mengder kokain blitt funnet i banankasser hos Bama i Oslo.

Det bekrefter leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til NRK.

– Oslo politidistrikt har gjort nok et stort kokainbeslag, som vi anslår er på opp mot 800–900 kilo, sier Metlid.

Det var VG som omtalte beslaget først.

– Det er ingen pågrepne og ingen mistenkte i saken, sier Metlid søndag kveld.

Bama-ansatte varslet

Det var ansatte ved Bamas depot i Oslo som varslet politiet om funnet.

– Vi får opplysninger fra Bama, der det er gjort observasjoner som tilsier at det kan være narkotika i deres legale last, sier Metlid.

Grete Lien Metlid sier det er en hypotese at kokainen er feilsendt til Norge. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Hva slags observasjoner er det?

– Det kan vi ikke svare på nå, det er informasjon vi må komme tilbake til.

Metlid sier de er godt fornøyde med samarbeidet de har og har hatt med Bama, når det blir funnet store mengder kokain i deres leveranser.

Hypotese at leveransen er feilsendt

Ved det forrige store beslaget var det en hypotese om at kokainen kunne ha endt opp i Norge ved en feil.

Det bekrefter Metlid at fortsatt er en hypotese.

– Vi ser nok det som aktuelt også denne gangen, litt ut ifra informasjon i den forrige saken og etterforskningen så langt.

– Vi kan hverken utelukke eller konkludere på noen måte ennå, men det er en sterk teori denne gangen at det er ment for et annet marked, sier Metlid.

I mars ble det også gjort et enorm kokainbeslag i Tyskland. Bildet er fra det tyske beslaget. Foto: Tysk politi / NTB

Samtidig sier Metlid at det finnes aktører i Oslo og på Østlandet som har kapasitet til å håndtere denne mengden narkotika.

– Det tror jeg ikke vi skal svare for sikkert på, men det er klart at i det kriminelle landskapet i Oslo og på Østlandet er det kapasitet for det.

Ser sammenheng med tidligere beslag

Politiet ser en sammenheng med det forrige, store kokainbeslaget.

– Det er i alle fall likheter i modus. Det er en legal last knyttet til bananer, og ut ifra opplysninger ser det ut til at også denne lasten kommer fra Ecuador og har vært innom en annen havn, sier Metlid.

I tiden fremover vil et internasjonalt politisamarbeid være viktig i saken, sier Metlid.

– Ingen grunn til å lete

For politiet og Metlid er det viktig å nå bredt ut med at kokainen er i politiets besittelse.

– Det er viktig å si også denne gangen at beslaget er hos politiet og befinner seg på et trygt sted hos politiet.

– Hvorfor er det så viktig å si?

– Det er viktig når det er så store verdier som dette å formidle ut til aktører og nettverk at det er hos politiet. Så det er ingen grunn til å lete etter det, sier Metlid.