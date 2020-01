– Det var et behov for å definere hva studentene skulle kunne når de var ferdige med utdanningen, for det var ulikt rundt omkring i landet, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NRK.

Det nasjonale minstekravet ble innført i år. For psykologistudentene får minstekravet virkning først fra høsten 2021.

Bedre rustet

Det skal ruste studentene til blant annet å arbeide selvstendig med forebygging og behandling av psykiske lidelser ute i kommunene.

Nybø sier at det har retningslinjene som undervisningsinstitusjonene nå jobber ut ifra er satt ned av grupper bestående av folk fra universitetene og høyskolene, kommunene, sykehusene og studentene selv.

– Sammen har de sett på hva studentene må kunne når de er ferdige med utdanningen sin, sier ministeren for forsknings- og høyere utdanning.

Alle til gode

Hun er klar på at de nye retningslinjene vil komme både studentene og kommunene til gode.

– Med disse retningslinjene så får kommunene og sykehusene i større grad være med å bestemme hva er det de skal kunne, og det er jo sykehusene og kommunene som vet best hva det er de trenger når de skal ansette nye psykologer.

Førsteamanuensis Kristine Viddal ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har vært med å sette opp de nye retningslinjene.

Hun er enig i at de nye retningslinjene er positive både for studentene og for deres fremtidige arbeidsgivere.

– Både sånn at kommunene får det de trenger, men også for at det skal være attraktivt for psykologer å søke seg til kommunene, sier Viddal til NRK.