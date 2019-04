Nye elbiler: Gjør deg klar for EB, EC og kanskje EU

I hver serie kan det maksimalt bli registrert 90.000 biler. Nå er den nåværende serien med bokstavkoden EV i ferd med å løpe ut. Nye biler som forsvinner fra forhandlerne nå har skilter som viser EV 66000 og høyere.

– Det øyeblikket skiltet med registreringsnummeret EV 99999 blir bestilt, så går vi automatisk over til EB 10000, opplyser Jon Terje Presthus ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

Skilt for biler og lastebiler begynner på 10000. Tallene mellom 1000 og 9999 er for andre kjøretøyer som for eksempel motorsykler.

– Akkurat når skiftet mellom EV og EB skjer, vet vi ikke, men det går fort nå, sier Presthus.

Skiltene blir produsert av en ekstern leverandør som får bestillinger fra bilforhandlere og trafikkstasjoner.

SNART NOE NYTT: Utenfor lokalene til Tesla i Oslo, sto det i slutten av mars biler med EV-skilter og høye tall. Serien går snart ut, og vil bli erstattet av EB. Foto: Lefteris Karagiannopoulos / Reuters

Snart i produksjon

For å ha skilter på lager klare, blir slike bestillinger gjort god tid i forveien. Tallene tyder på at de første EB-skiltene snart blir produsert.

Bare i mars ble det registrert nær 11.000 nye elbiler i Norge. Det var 58 prosent av alle nye registrerte biler.

Innfasingen av Tesla modell 3 står for en god andel av nyregistreringene, så tallene blir trolig ikke så høye i de kommende månedene. Likevel er det enkel matematikk som ligger bak anslagene om at den første EB-bilen er på veien i løpet av sensommeren.

BARE 40068 IGJEN: Da eieren av denne bilen fikk den levert i mars, så nærmet det seg slutten på EV-serien. Foto: Knut Magnus Berge / NRK

EC kommer neste år

Salget av elbiler i Norge har økt drastisk siden 2016 da markedsandelen var 16 prosent. EL 99999 ble registrert 23. februar 2017. Så kom EK-serien som varte i omtrent 18 måneder. EV 10001 ble registrert 5. september 2018.

– Vi regner med at markedsandelen for elbiler vil være over femti prosent i år, opplyser generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Foreningen regner med at denne andelen vil øke jevnt fram til 2025, da nullutslipp-biler vil ha hele markedet.

Normalt blir det registrert omtrent 150.000 nye biler i Norge hvert år. Dersom mer enn halvparten er elektriske, så vil EB-serien bli historie i løpet av 2020. Så kommer EC-serien.

ELEKTRISK DRØM: At skiltseriene går fort ut, er et tydelig bevis på at elbilforeningen og deres leder, Christina Bu, har gått i riktig spor. Bu ser fram til skiltserien ED. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Mot ED?

Hva som kommer etter EC er ennå ikke bestemt. Slike beslutninger blir tatt i Vegdirektoratet etter behov.

– Vi forsøker å være godt i forkant så vi er klare, sier sjef for kjøretøygodkjenning og registrering, Heidi Øvre.

– Vi vil nok i utgangspunktet ha en logisk serie, serier følger vanligvis etter hverandre, opplyser hun.

Det er derfor ventet at den neste kombinasjonen blir ED.

– Electric Dream, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

– I utgangspunktet står ikke kombinasjonene for noe. Selvfølgelig kan det tolkes slik mange gjør, men direktoratet har ikke noe offisielt syn på det, sier Jon Terje Presthus.

KANSKJE IKKE DETTE: Går det som det ser ut til å gå, vil kombinasjonen EU komme i en eller annen gang mellom 2025 og 2027. Eller kanskje ikke. Foto: Frank Augstein / AP

Men EF og EU?

Bokstavene G, I, M, O, Q, W, Æ, Ø og Å vil ikke bli tatt i bruk. De kan enten bli forvekslet med andre bokstaver og med tall, eller så tar de for stor plass. De norske særbokstavene er heller ikke noe som skal på skilter.

Unntaket fra denne regelen, er G som er i bruk på gasskjøretøy.

Det betyr at de neste kombinasjonene, dersom direktoratet bruker en logisk serie, vil være: ED, EF, EH, EJ, EN, EP, ER, ES, ET, EU, EX, EY og EZ. EA kan også bli tatt i bruk på et tidspunkt.

– Når det gjelder EU så er det nok andre hensyn som slår inn. Det ville ha gitt oss unødvendig arbeid, sier Heidi Øvre.

EN AV DE FØRSTE: Denne bilen, med kjennemerke EL 10107 ble registrert i oktober 1999. 18 år senere var EL-serien brukt opp. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Det kan ikke vare

Siden 1971 har det ikke vært gjenbruk av norske bilskilt. Når en bil er ferdig med livet sitt, så er også skiltkombinasjonen ferdig.

– Vi vil bruke opp alle kombinasjoner veldig fort, sier Øvre.

– Alt avhenger av hvor lenge vi har e-kombinasjoner. På det tidspunktet da nærmest alle biler er nullutslipp, så er det ingen hensikt.

Elbilforeningen ønsker at biler skal få e-skilt så lenge som mulig.

– Det er behov for å kunne skille bilene. Det gjelder blant annet parkering, sier Christina Bu.

– Og så skaper det mer oppmerksomhet om nullutslippsbiler, også fra utlandet, legger hun til.

Løsningen som mange andre land har tatt i bruk, er at nullutslippsbiler får grønne skilter. Det er noe vi ikke kan gjøre i Norge fordi her i landet er det varebiler som er de grønne.