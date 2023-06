En ny utredning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble i dag offentliggjort.

På oppdrag fra regjeringen har de sett på konsekvensene av å innføre en tredje juridisk kjønnskategori.

– Vi ønsker oss et samfunn der alle skal få leve trygge, frie liv. Uansett hvem de er. Der er vi ikke i dag. Det er ikke holdbart at ikke-binære har dårligere livskvalitet enn resten av befolkningen, eller at de har en uavklart rettssituasjon, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Dårligere levekår og livskvalitet

Utredningen peker på fem hovedutfordringer for ikke-binære:

Ikke-binære har dårligere levekår og livskvalitet. Både sammenlignet med befolkningen ellers og andre skeive. Ikke-binære er mer utsatt for utenforskap, diskriminering og vold. Det er lite kunnskap om kjønnsmangfold i samfunnet. Mange kvier seg for å bruke offentlige tjenester. Ikke-binære har ikke tilgang på kjønnsbekreftende behandling. Ikke-binære mangler juridisk anerkjennelse.

– Bufdir mener at det trengs flere tiltak fra myndighetene for å bedre situasjonen for ikke-binære i Norge, sier direktør i Bufdir, Hege Nilssen.

Kulturministeren (t.h.) ble overlevert utredningen av Bufdir-direktør Hege Nilssen (t.v.). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De foreslår tre ulike tiltak, som kan innføres samlet eller hver for seg:

Reservasjon mot å oppgi kjønn i offentlige identifikasjonsdokumenter. Opprette en tredje juridisk kjønnskategori og gjennomgang av lovgivning. Nasjonal veileder for anerkjennelse av kjønnsidentitet.

– Vi mener at alle tiltakene er egnet til å nå målet om at ikke-binære blir likestilt, og opplever anerkjennelse av sin kjønnsidentitet, sier Nilssen.

Ifølge Bufdir er tiltak to det eneste som gir ikke-binære full rettslig anerkjennelse. Dette er samtidig det mest omfattende, både økonomisk og administrativt. Anslag viser at dette kan koste samfunnet mellom 56,5 og 172,8 millioner kroner.

34 prosent er for

Et flertall i Stortinget stemte i vinter nei til innføring av en tredje juridisk kjønnskategori.

SV, Rødt, Venstre og MDG stemte for. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Frp, KrF og Pasientfokus stemte mot.

Det er nå knyttet spenning til hvordan regjeringen vil følge opp utredningen, og om de vil fremme eget forslag om å innføre tredje juridisk kjønnskategori.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på rapporten. Vi kommer tilbake til hvordan vi skal følge den opp, sier Trettebergstuen.

En undersøkelse gjort av Opinion i mars viser at 34 prosent av befolkningen støtter innføring av et tredje juridisk kjønn. 53 prosent er uenige, mens 12 prosent er usikre.