Flere norske forskere har vært med på en stor europeisk studie av hvordan endringer i livsstil påvirker risikoen for kreft.

FORSKER: Paula Berstad ved kreftregisteret er medforfatter på studien. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / NRK

– Det beste med studiens resultater var at til og med små gode endringer i levevaner kan gi lavere kreftrisiko, sier forsker Paula Berstad ved Kreftregisteret.

Hun er medforfatter av studien, som ble ledet av seniorforsker Edoardo Botteri.

Data fra rundt 300.000 europeere

Forskerne har analysert helseinformasjon om nær 300.000 middelaldrende mennesker fra blant annet Danmark, Sverige og Norge.

Da fant de at endringer i røyking, alkoholinntak, treningsvaner og kroppsmasseindeks, kan redusere risikoen for livsstilsrelatert kreft med opptil 25 prosent.

Ny studie om livsstilsendringer og kreftrisiko Ekspander/minimer faktaboks Studien heter «Lifestyle changes in middle age and risk of cancer», eller «Livsstilsendringer hos middelaldrende og kreftrisiko».

Studien er ledet av Kreftregisteret-forsker Edoardo Botteri i samarbeid med WHOs kreftforskningsinstitusjon IARC (International Agency for Reasearch on Cancer).

Flere norske forskere knyttet til Kreftregisteret i Oslo og Universitetet i Tromsø har jobbet med studien.

Informasjon fra 295.865 europeiske middelaldrende menn og kvinner i den såkalte EPIC-kohorten (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) ble undersøkt.

Studiedeltakerne var mellom 35 og 70 år da de først delte helseinformasjon i perioden 1992-2000. Deretter var mediantid til neste spørreskjema 5,7 år.

Disse to skjemaene ble sammenlignet for å spore endringer i livsstil, og deretter ble deltakerne fulgt opp i en mediantid på 7,8 år for å se om de utviklet kreft.

Om noen utviklet kreft mellom de to spørreskjemaene, ble de ekskludert fra studien.

Det ble sett på endringer i røykevaner, alkoholinntak, kroppsmasseindeks og fysisk aktivitet. I hver av disse fire kategoriene fikk deltakerne mellom 0 og 4 helsepoeng (healthy lifestyle index, HLI).

Kosthold var kun registrert i første spørreskjema, derfor ble ikke endringer i det målt i denne studien.

Poengene i de fire kategorien ble summert for hver deltaker. Jo høyere sum på skalaen fra 0 til 16, jo sunnere livsstil.

Deltakerne som gikk fra 0-9 poeng til 12-16 poeng, ble forbundet med 25 prosent lavere risiko for livsstilrelatert kreft. For dem som gikk motsatt vei, så man 21 prosent risikoøkning.

Bare ett poeng økning viste 4 prosent lavere risiko.

Studien har noen begrensninger, som blir nevnt i oppsummeringen. Blant annet er mangelen på informasjon om endringer i kostholdet en begrensning.

Forskerne nevner også den rundt 8 år lange oppfølgingstiden som mulig begrensning, da effekten av livsstilsendringer på enkelte krefttyper kan komme etter lenger tid.

Denne studien ble publisert i januar 2024. Kilde: Kreftregisteret/ «Lifestyle changes in middle age and risk of cancer: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition»

Studien viser også at negative livsstilsendringer øker risikoen for disse kreftformene, som ifølge Kreftregisteret utgjør rundt 60 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge.

– Store endringer var relatert til store endringer i kreftrisikoen, mens små endringer var relatert til sikre, men mindre endringer i kreftrisikoen, forklarer Berstad.

Ønsket bedre helse

Artist Jenny Jenssen (59) begynte å legge om sin livsstil for to år siden, da hun var med i TV-programmet «16 ukers helvete».

– Jeg var en sofakoser som satt i sofaen med god mat og god drikke. Jeg rørte meg veldig lite, og jeg kjente at jeg fikk «vondter» overalt, forteller Jenssen.

ENDRET FOR HELSA: Jenny Jenssen ønsket å få bedre helse da hun la om livsstilen for rundt to år siden. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / NRK

Hun ramser opp vonde knær, vond rygg, vondt bekken, høyt blodtrykk og kronisk halsbrann.

Jenny begynte å tenke på egen helse og fremtid, og ikke minst tenåringsdatteren Tilje.

– Jeg har jo lyst til å være en sprek mamma. Og om Tilje skulle være så heldig å bli mor en dag, har jeg lyst til å være en lekende, sunn mormor og et godt forbilde.

– Satt og grein hjemme

Så Jenssen tok grep. Men lett var det ikke.

– Jeg følte meg i så elendig form, og at jeg var den dårligste i hele gruppa. Jeg satt og grein hjemme. Men da hadde jeg to valg: Enten å lukke døra og regne med å bli dårligere, eller så måtte jeg bare bite tennene sammen, sier hun.

Nå trener hun variert seks ganger i uka – og er zumbainstruktør.

I AKSJON: Jenny Jensen er zumbainstruktør flere steder. Her i en time for godt voksne på Årvoll gård i Oslo. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

– Jeg har fått et helt annet liv. Alle «vondtene» er borte. For meg tror jeg nesten det har vært livsnødvendig, sier hun.

Jenssen legger ikke skjul på at det til tider har vært vanskelig:

– Den største utfordringen er å holde ut alle de kjedelige dagene.

Hun takker sin egen heiagjeng for at det gikk bra, og for at hun fremdeles holder den nye livsstilen.

Middelaldrende fulgt over mange år

Studien om kreftrisiko blant middelaldrende rekrutterte europeiske menn og kvinner mellom 35 og 70 år.

Innledningsvis besvarte de en mengde spørsmål om helse og livsstil, og etter omtrent seks år besvarte deltakerne et nytt spørreskjema.

Ut fra disse fikk de utregnet «helsepoeng» på en skala fra 0 til 16 før og etter.

Slik regner du ut dine «helsepoeng» Livstilsfaktor Nivå Poeng Røyking Aldri 4 Eksrøyker (i over ti år) 3 Eksrøyker (i under ti år) 2 Røyker, 15 eller færre daglig 1 Røyker, flere enn 15 daglig 0 Alkohol (i snitt) Under én halv enhet per dag 4 En halv til én enhet per dag 3 Én til to enheter per dag 2 To til fem enheter per dag 1 Flere enn fem enheter per dag 0 Kroppsmasseindeks Under 22 4 22-23,9 3 24-25,9 2 26-29,9 1 Over 30 0 Fysisk aktivitet Minst fem timer med moderat intensitet* eller 2,5 timer med høy intensitet** i uka 4 Minst 150 minutter moderat intensitet eller minst 75 minutter høy intensitet per uke 3 Mellom 60-150 minutter moderat intensitet eller mellom 30-75 minutter høy intensitet per uke 2 Opptil 60 minutter moderat eller opptil 30 minutter høy intensitet per uke 1 Ingen aktivitet utover det helt nødvendige 0 *Aktivitet som medfører raskere pust enn vanlig og man blitt litt svett, for eksempel rask gange. **Aktivitet som medfører mye raskere pust og man blir kraftig svett, for eksempel løping OBS: Enkelte kriterier her er ikke identiske med kriteriene i studien, men gir en pekepinn på hvor du ligger.

Deretter fulgte forskerne dem videre i flere år for å se om de utviklet kreft. De eldste deltakerne i studien ble fulgt til de var rundt 80 år.

I gjennomsnitt var deltakerne i 50 årene.

– Det som er fint, er at vi fant de samme resultatene hos både de yngste og de eldste, påpeker Kreftregisteret-forskeren.

– Alle monner drar

Det å slutte å røyke var den faktoren som hadde størst innvirkning på sammenhengen mellom målte livsstilspoeng og kreftrisiko.

Men Paula Berstad peker på at selv mindre endringer i positiv retning gir utslag:

– Om man for eksempel røyker, så nytter det å røyke litt færre sigaretter hver dag. Om man drikker alkohol, kan det nytte å redusere antall glass man drikker hver uke. Til og med små endringer i kroppsmasseindeks kan ha betydning. Alle monner drar!

– Har du noen tips for praktisk gjennomføring av dette?

– Det er mange som har satt veldig høye mål med nyttårsforsettene, men det må ikke være de største endringene som skal til. Til og med små endringer kan ha betydning, som å gå ti minutter lengre hver dag, sier forskeren.

Jensen: Fantastiske bivirkninger

Jenny Jenssen synes funnene i den nye studien er gledelige:

– Det er jo manna fra himmelen og en ny knagg å henge det på. Det er jo helt fantastisk at det er sånne «bivirkninger», sier hun.

Jenny Jenssens beste tips Ekspander/minimer faktaboks Dansebandartisten oppsummerer noen av sine beste tips for dem som ønsker å endre livsstilen sin: Gjør det sammen med noen: Kom inn i en gruppe, en heiagjeng. Tren med andre som forstår hva du driver med

Tenk på muligheter i stedet for unnskyldinger

Inngå avtaler du må holde - med deg selv og andre

Begynn forsiktig, unngå belastningsskader

Finn ut hva som er realistisk for din kropp og tilpass

Kom i gang med små ting - som å gå tur

Skriv dagbok over innsats og resultater

Kjøp inn god, sunn mat

Drikk mye vann

Det kommer til å bli tøffe dager, men hold ut!

Selv endret hun kosthold og fikk redusert kroppsmasseindeks, i tillegg til å begynne med jevnlig fysisk aktivitet. Hun har aldri røykt, men er mer bevisst på når hun tar seg et glass vin.

– For meg betyr det enormt mye å tenke at grepene jeg har gjort med livsstilsendring virker så godt inn på helsa, sier Jenssen og legger til:

– Det er jo aldri for sent. Når jeg ser på meg selv, som har oppnådd så mye helsegevinst, så er det ikke for sent om du er 20, 40, 60 eller 80! Du har masse å vinne. Masse!