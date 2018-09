I NRKs statsministermåling for september svarer 52,9 prosent at de mener Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. Bare 30,6 prosent svarer Støre.

Bakgrunnstallene viser at også i sine egne partier er forskjellene på de to store. I Høyre mener 96 prosent av de spurte at Solberg er best egnet som statsminister, mens kun 73 prosent av Arbeiderpartiets velgere foretrekker Støre.

Hele 17 prosent av Ap-velgerne, nesten to av ti, foretrekker Erna Solberg i rollen som statsminister.

Spørsmålet som ble stilt i målingen var «Hvem mener du er best skikket til å være statsminister i Norge?». De som blir oppringt fikk kun velge mellom Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og «vet ikke».

– Jeg har stor respekt for Erna Solberg jeg, og skjønner at folk har det, til henne som politiker. Men når folk skal velge, så skal de velge partier. Så håper jeg at vi er på vei opp, og at det også gjelder mine personlige tall, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

– Erna Solberg har hatt en imponerende høy og jevn personlig tillit over tid. Støre er avhengig av at flere tror på ham som en leder for landet, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK om tallene.

– Det personlige aspektet representerer en ekstra utfordring for Ap. I tillegg til det mer partimessige og det å definere et politisk prosjekt, sier Sand.

KrF-velgere samles om Erna før skjebnehøst

Så sent som i Politisk kvarter 23. august gjentok KrF-leder Knut Arild Hareide at partiet i løpet av denne høsten skal gjøre et tydelig retningsvalg og avklare hvilken side de tilhører i norsk politikk.

SØKENDE: Knut Arild Hareide og KrF har en stor beslutning å ta denne høsten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De KrF-velgerne som er intervjuet i denne målingen er ikke i særlig tvil om hvem som er deres statsministerkandidat.

65 prosent av KrFs velgere svarer at Erna Solberg er best skikket som statsminister. Kun 18 prosent svarer Jonas Gahr Støre.

Støre er med andre ord like populær i KrF som Solberg er i Rødt, ifølge denne målingen.

– Jeg synes Erna Solberg har gjort en god jobb som statsminister. Så har hun hatt veldig god hjelp av KrF på veien, og sånn sett har vi vært med på å gjøre henne populær. Retningsvalget kommer vi tilbake til. Det har vi en prosess på internt, sier Knut Arild Hareide.

– Jeg håper disse tallene gjør valget enkelt for KrF. Jeg håper de ser at velgerne deres først og fremst ser mot et borgerlig samarbeid, og at det er der de ønsker at KrF skal være. Jeg tror KrF har mest å hente politisk gjennom å samarbeide med oss, men dette må de selvsagt avgjøre selv, sier Erna Solberg i en kommentar.

ERNAPRIDE: Statsministeren besøkte festivalen «Stavanger på skeivå» lørdag. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Blant velgerne til Høyres to regjeringspartnere Frp og Venstre er oppslutningen om Erna Solberg stor. 85 prosent av Frps velgere i denne målingen mener Solberg er best skikket som statsminister. I Venstre svarer 87 prosent det samme.

Seks prosent av Frp-erne og fem prosent av Venstre-velgerne som ble spurt svarer at de foretrekker Jonas Gahr Støre i valget mellom han og Erna Solberg.

SV-folk har størst tiltro til Støre

Også blant partiene på venstresiden, som Ap fikk flertall sammen med på NRKs ferske partibarometer, sliter Jonas Gahr Støre med oppslutningen rundt sin person.

I Senterpartiet sier bare 48 prosent at de foretrekker Støre, mens 27 prosent mener Erna Solberg er best egnet.

I Rødt går 72 prosent god for Støre som statsminister, men hele 18 prosent av de som oppgir at de stemmer på partiet ytterst på venstre fløy, synes Solberg er bedre skikket.

I Miljøpartiet de Grønne, som hevder å være blokkuavhengig, sier 62 prosent at Jonas Gahr Støre er best egnet, mens 24 prosent foretrekker Solberg.

SV er partiet hvor Støre vekker størst begeistring. Her foretrekker 81 prosent Støre og bare 12 prosent oppgir å ha høyere tanker om Solberg.