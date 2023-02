Ny mistenkelig ballong observert over Sør-Amerika

– Vi har fått meldinger om en ballong som flyr over Latin-Amerika. Vi vurderer at det er nok en kinesisk overvåkingsballong, sier pressesekretær Patrick Ryder i en uttalelse.

Det er ikke klart hvor over Sør-Amerika ballongen befinner seg. En amerikansk tjenesteperson sier imidlertid til CNN at den ikke ser ut til å være på vei mot USA for øyeblikket.

Sent torsdag meldte amerikanske myndigheter om det de antar en kinesisk spionballong som flyr over USA. Ballongen har også blitt observert over Canada. Denne ballongen ser ut til å være på vei østover over det sentrale USA.

– Uhell

Kina har sagt at ballongens tilstedeværelse over USA skyldes vinden, og er et «uhell». I en uttalelse fra landets utenriksdepartement lørdag, skylder de på force majeure.

– Den kinesiske siden beklager at luftfartøyet utilsiktet kom inn i USA på grunn av force majeure. Vi vil fortsette å kommunisere med den amerikanske siden og håndtere denne uventede situasjonen, skapt av force majeure, på høvelig vis, sier en talsperson, ifølge avisa Global Times.

Samtidig anklager de amerikanske politikere og medier for å utnytte situasjonen med det USA har kalt en mistenkt spionballong for å diskreditere Kina.

– Kina har alltid overholdt folkeretten og respektert suvereniteten og den territoriale integriteten til alle land, sier utenriksdepartementet i en uttalelse lørdag.

– Vi har ingen hensikter om å krenke et annet lands territorium eller luftrom, sa talsperson for Kinas utenriksdepartement, Mao Ning på en pressekonferanse i går. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Tidligere har Kina sagt at luftfartøyet, som de kaller det, er en værballong som har kommet på avveie.

– Vi har ingen hensikter om å krenke et annet lands territorium eller luftrom, sa talsperson for Kinas utenriksdepartement, Mao Ning, på en pressekonferanse i Beijing i går.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, henger det en stor nyttelast, beskrevet som overvåkingsutstyr, under ballongen.

Kontakt

Det har vært kontakt mellom Kina og USAs utenriksministre, bekrefter begge land.

Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet snakket de sammen på telefonen fredag kveld og diskuterte hvordan de skal forholde seg til slike uhell på en rolig og profesjonell måte.

Kinas utenriksminister Wang Yi sa til Blinken at begge parter må kommunisere for å unngå feilvurderinger, ifølge departementet.

– Brudd på folkeretten

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at han gjorde det klart overfor Wang at ballongens tilstedeværelse er et klart brudd på folkeretten.

Fredag kunngjorde Blinken at han foreløpig har satt et planlagt besøk til Kina på vent, men at han vil ta turen når forholdene tillater det.

– Det første vi må gjøre nå er å få overvåkingsballongen ut av luftrommet vårt. Det er det vi fokuserer på, sier Blinken.

Høyt over bakken

Pentagon sier at ballongen ikke utgjør noen fare for folk på bakken og at det ikke er tegn på at den har radioaktivt eller kjernefysisk materiale om bord.

Den uvelkomne farkosten vil trolig være over USA i flere dager. Den flyr rundt 60.000 fot over bakken, langt høyere enn kommersiell flytrafikk.

Pentagon sier de har sett lignende aktivitet før, men ikke så langvarig.

Ifølge Pentagon har de vurdert å skyte ned ballongen, men velger å ikke gjøre det på grunn av sikkerhetshensyn til folk på bakken.