NRK erfarer: Toska-venn avslørt som leder av omfattende narkotikaliga

I januar i år slo politiet til mot en rekke personer i Oslo, Vestfold og Buskerud. Totalt ble seks personer pågrepet og siktet i saken, som siden har vokst i omfang.

Det hele er en nøye planlagt aksjon, kalt «Operasjon Crescendo », ledet av politiet på Romerike, Øst politidistrikt.

De mener nå at de har avslørt et omfattende narkotikanettverk med base i det samme området. Nettverket skal ha smuglet inn store mengder amfetamin, ecstasy, hasj, kokain og MDMA over landegrensen.

NRK får opplyst at en av hovedmennene i nettverket er en tidligere straffedømt mann med nære bånd til NOKAS-dømte David Toska. Toska skal imidlertid ikke være involvert i sakskomplekset som nå etterforskes.

VARETEKTSFENGSLET: Flere av de siktede har sittet varetektsfengslet siden de ble pågrepet i januar i år. Saken etterforskes av politiet på Romerike. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, men bekrefter at 13 personer er siktet i saken.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt beslagene, men det er tale om flere store beslag av forskjellige typer narkotika. De er siktet for den mest alvorlige typen narkotikakriminalitet, strl § 232 annet ledd, sier Yli til NRK.

De seks personene som ble siktet i januar i år ble satt i varetekt med full isolasjon med brev- og besøksforbud.

«OPERASJON CRESCENDO»: Politiadvokat Åsmund Yli sier til NRK at 13 personer er siktet i saken. – Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt beslagene, men det er tale om flere store beslag av forskjellige typer narkotika. Foto: Anders Brekke / NRK

Lastebiler med narkotika

Narkotikatransporten skal etter det NRK kjenner til ha blitt gjennomført med trailere gjennom Sverige til Sør-Norge.

Politiet skal ha aksjonert etter at de fulgte en slik trailer inn over grensen og til et omlastingssted i Oslo-området, får NRK opplyst.

Politiet har avdekket en trailerlast, men etter det NRK får opplyst, skal nettverket ha tatt inn tilsvarende partier minst én gang i måneden fra august til desember, uten å bli tatt.

Minst en transport skal også ha blitt avbrutt like før den var planlagt å ankomme. Saken er fortatt under etterforskning, og politiet holder derfor kortene tett til brystet.

– Vi mener å ha god oversikt over når og hvor narkotikaen ble fraktet inn i landet, men jeg ønsker ikke å gå inn i noen nærmere detaljer på dette, eller hvor og når beslagene ble gjort, sier Yli til NRK.

Ledet av Toska-venn

Etter det NRK kjenner til, så skal narkoligaen ha blitt ledet av to menn; en Oslo-mann i 40-årene og en Buskerud-mann i 50-årene.

Begge mennene ble pågrepet i januar, og er gjentatte ganger varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, og sitter i fullstendig isolasjon.

FORSVARER Christine Hamborgstrøm forsvarer mannen som har blitt utpekt som hovedmannen i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Christine Hamborgstrøm forsvarer Oslo-mannen i 40-årene. Hamborgstrøm kaller påstanden om at hennes klient skal være hovedmannen i nettverket som «en naken påstand»

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier hun til NRK.

Advokat Marius Dietrichson som forsvarer Buskerud-mannen i 50-årene ønsker ikke å kommentere saken.

Oslo-mannen er godt kjent av politiet fra tidligere. Han har i en årrekke vært regnet som en av Nokas-dømte Davis Toskas nærmeste venner, og er flere ganger tidligere dømt for alvorlige narkotikalovbrudd.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Så sent som i 2014 ble han dømt som bakmann i den omfattende hasjsaken i Ålbæk i Danmark.

Også en av de siktede mennene fra Vestfold er kjent av politiet fra tidligere. Han var en av nordmennene som sammen med den antatte hovedmannen ble dømt for det samme smuglingsforsøket i Ålbæk i Danmark.

BAKGRUNN: Dette er den danske smuglersaken

Det mislykkede smuglingsforsøket endte med en voldsom konfrontasjon med dansk politi, der en av smuglerne ble drept i skuddvekslingen som fulgte.

Toska-vennen i 40-årene skal selv ha stått for mye av organiseringen av narkotikasmuglingen. Blant annet skal han på et tidspunkt ha gått til innkjøp av to BlackBerry-telefoner.

Disse er populære i kriminelle miljøer, fordi de har en egen app der kommunikasjonen kan krypteres.

Men etter det NRK får opplyst visste politiet om det planlagte telefonkjøpet, og rakk derfor å installere sporingsutstyr på telefonene.

På denne måten skal etterforskerne ha fulgt med på kommunikasjonen innad i nettverket.

– På nåværende tidspunkt ønsker jeg ikke å kommentere når etterforskningen startet eller hvilke metoder politiet har benyttet i etterforskningen av saken, sier Yli til NRK.