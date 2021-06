Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen innkalte partene i den pågående arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune til et møte tidligere mandag ettermiddag.

Siden 27 mai har tusenvis av lærere og helsearbeidere vært ute i streik, etter at Unio ikke godtok tilbudet i årets lønnsoppgjør.

Tvungen lønnsnemnd Ekspandér faktaboks Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndighetene kan gripe inn med for å stoppe en pågående arbeidskonflikt. Tvungen lønnsnemnd må vedtas på Stortinget i hvert tilfelle. Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan ikke streiken fortsette.

Regjeringen skriver mandag kveld i en pressemelding de foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune.

I pressemeldingen står det at bydel Nordre Aker i Oslo natt til 7. juni meldte at 14 av 30 sykepleiere på vakt i hjemmetjenesten ble tatt ut i streik.

LES OGSÅ: Frykter fare for liv og helse

Statens helsetilsyn mente på bakgrunn av dette det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

ALVORLIG: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener situasjonen i Oslo kommune ble så alvorlig han til slutt måtte gripe inn. Foto: Lisa Rypeng/NRK

– Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, står det i meldingen.

– Er en mulighet

Per Egil Johansen, forhandlingsleder i LO, mener regjeringens terskel for å gripe inn under streik har blitt stadig lavere.

– Streikeretten er et privilegium vi verner om, og det er vanskelig å vurdere situasjoner som denne fra utsiden. Likevel er min opplevelse at en del av de tvungne lønnsnemndbeslutningene virker uforståelige.

LES OGSÅ: Sykepleiere mener de havner i skyggen av streiken

Leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Erik Kollerud, sier tvungen lønnsnemnd er en mulig fasett under en streik.

– Det er et mål i seg selv å unngå at regjeringen griper inn, sier Kollerud.

Regjeringen vil nå gripe inn med tvungen lønnsnemnd mellom Unio og Oslo kommune.

Lite fornøyd

Fredag stanset regjeringen streiken i Unio kommune. Da ble det tvungen lønnsnemnd mellom KS og Unio.

Streikeleder i Unio Sunnfjord, Stig Jonny Fitje, uttalte da til NRK han var overrasket over den tvungne lønnsnemnden. Han mente streiken var forsvarlig utført.

Bakgrunnen for den tvungne lønnsnemnda var brannfare på et prosessanlegg i Fredrikstad, der de ansatte var tatt ut i streik.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa han var lite fornøyd med at ansvaret for konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Partene har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, skrev Isaksen i en pressemelding.