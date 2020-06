Norwegian kansellerer kjøp av 97 Boeing-fly

Kanselleringen gjelder fem 787 Dreamlinere og 92 fly av typen 737 Max. Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Samtidig varsles rettslige skritt mot produsenten for å få tilbake forhåndsbetalingene som er gjort i forbindelse av leveransen av flyene, samt kompensasjon for selskapets tap i forbindelse med at 737 Max-flyene i fjor ble satt på bakken og motorproblemene på 787-flyene.

To dødsulykker

Alle 737 Max-fly ble i mars i fjor satt på bakken etter to dødelige flystyrter.

Den første skjedde i oktober 2018, da et passasjerfly fra Lion Air styrtet like etter avgang fra flyplassen i Jakarta i Indonesia. 189 mennesker mistet livet.

Noen måneder senere, i mars 2019, styrtet et fly fra Ethiopian Airlines like etter avgang fra Addis Abeba, og alle de 157 passasjerene om bord omkom.

Årevis med Dreamliner-trøbbel

Helt siden Dreamlineren ble satt i drift i 2012 har det vært trøbbel med Rolls-Royce-motoren. Flere flyselskaper opplevde at motorene gikk varm fordi de slites raskere enn det som er normalt.

Flere flyselskaper ble tvunget til å sette flyene på bakken. På grunn av at produsenten lenge ikke hadde kapasitet til å produsere nok reservedeler, gjorde det at køen for vedlikehold ble lang.

Allerede i 2013 skrev NRK om Dreamliner-trøbbel. Også den gangen pekte også Norwegian på mangel på reservedeler som et problem.

Koronatap

Norwegian ble i tillegg hardt rammet da koronapandemien slo inn i vår.

I mai vedtok de omfattende kapitalendringer, hvor gjeld ble omdannet til aksjer og tidligere kreditorer ble til store eiere i flyselskapet.

Da Norwegian la fram sin årsrapport for 2019 tidligere i juni ble det varslet at selskapet vil trenge rundt 2,2 milliarder kroner i ny kapital i løpet av andre kvartal neste år.