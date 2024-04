Norske veteraner startet droneskole i Ukraina

I de siste seks månedene har organisasjonen Veteran Aid Ukraine, arbeidet med å etablere en droneskole i Ukraina. Organisasjonen som blant annet består av veteraner fra det norske Forsvaret, jobber nå med trene de ukrainske soldatene til å bli bedre droneoperatører.

– Hva er målet med skolen?

– Målet er å få mer effekt ut av dronene som vi donerer til den ukrainske hæren. I dag er treffprosenten på rundt 50 prosent, med bedre utdanning, kan vi få treffprosenten opp mot 70 prosent, forteller Viksund til NRK.

Daniel Viksund er leder i Veteran Aid Ukraine. Organisasjonen har lenge arbeidet for å starte en droneskole i Ukraina. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Skolen startet 1. april, og de første elevene som deltok fikk et mindre avansert kurs, som varte i fem dager. Ifølge Viksund skal skolen gi undervisningen i bruk av forskjellige typer droner.

– De får opplæring i kamikazedroner, observasjonsdroner eller droppdroner. Når soldatene fullfører kurset, blir de sertifiserte dronepiloter, sier Daniel Viksund.

Helt siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar i 2022, har norske eksmilitære dratt til Ukraina og levert droner og annet materiell som er sponset av blant annet næringslivet i Norge. Ifølge Viksund har organisasjonen levert 750 droner til den Ukrainske hæren.

– Har dere sett resultater?

– Vi har tatt ut rundt 70 russiske panserkjøretøy så langt. Vi ønsker å få mest mulig effekt av de dronene som vi klarer å skaffe til den ukrainske hæren, sier han.

– All militær trening er jo for å drepe bedre.

Delt ledelse

Ledelsen på skolen er norsk og ukrainsk, men instruktørene er fra Ukraina. Det er den ukrainske hæren som velger hvem som skal delta på skolen. Viskud ønsker ikke å avsløre hvem i Norge som finansiere droneskolen, men forteller at de bruker rundt 15.000 kroner i måneden for å drifte skolen.

– Det kan være et nordnorsk firma som har et engasjement for det som skjer der nede. Det er all slags type mennesker i hele samfunnslaget som bidrar, sier Viksund.

Her får de første elevene på droneskole et kursbevis. Foto: VAU

Krigen på Gazastripen påvirker

Ifølge Viksund har krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen gjort at folk er mer opptatt av det som skjer der, enn i Ukraina.

– Vi i Norge har ikke glemt det som skjer i Ukraina, men med tanke på at det har vært en krig de siste seks månedene, så er det klart at fokuset har blitt flyttet fra det som skjer i Ukraina til det som skjer på Gazastripen, sier han..