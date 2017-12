Norske jøder i undersøkelse: Jødehatet har blitt verre

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, lanserer i dag en ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017.

Spørreundersøkelsen viser at muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge, skiller seg ut og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent), står det i rapporten.

Rapporten inneholder også noen gode nyheter. Det er mindre utbredelse av antisemittiske holdninger i Norge i 2017 enn i 2011. Utbredelsen av fordommer i befolkningen går ned fra 12,1 prosent til 8,3 prosent.

Likevel sier 70 prosent av de jødiske respondentene at antisemittismen er blitt mer utbredt de senere år, og to av tre sier det hender at de skjuler sin religiøse tilhørighet i frykt for negative holdninger.

Svarte på påstander

Undersøkelsen som kom i dag er delvis en oppfølging av HL-senterets befolkningsundersøkelse om holdninger til jøder og andre minoriteter, publisert i 2012. Det nye med denne undersøkelsen, er at den tar for seg muslimers holdninger til jøder. Og den norske befolkningens holdninger til muslimer.

Den nye studien inneholder i år en utvidet del om befolkningens holdninger til muslimer, samnt en egen undersøkelse om jøder og muslimers holdninger og erfaringer med hverandre.

Respondentene har blitt spurt om de støtter eller avviser forskjellige påstander som for eksempel:

«Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» og «Muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet».

42 prosent i det muslimske utvalget svarte i undersøkelsen at de mener at «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi», mot 9 prosent i befolkningen totalt.

Jødehatet mer utbredt, svarer jøder

Men til tross for at det kan se ut til at jødehat går ned i den norske befolkningen som helhet, så er det det motsatte som rapporteres av norske jøder.

NRK satte jødehat på dagsorden i 2010, gjennom en serie med reportasjer. Det ledet til at regjeringen satte ned en arbeidsgruppe som skulle komme med tiltak mot antisemittisme. Det ble også laget en handlingsplan som kom i fjor.

På samme tid ble det også satt i gang et arbeid for å kartlegge omfanget av jødehat i den norske befolkningen. Den undersøkelsen kom i 2012.

Stor utbredelse av muslimfiendtlige holdninger

Undersøkelsen som kom i dag viser også at utbredelsen av antimuslimske holdninger er ganske utbredt i befolkningen, ifølge Holocaust-senteret. 34 prosent av de spurte har utpregede fordommer mot muslimer, og 42 prosent støttet påstanden: «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi».

Ifølge undersøkelsen mener 80 prosent av den norske befolkningen at negative holdninger til muslimer er veldig eller ganske utbredt. 52 prosent av muslimene deler denne oppfatningen.