– Vi blir alltid systematisk forbundet med det som er israelsk politikk. Når vi snakker om antisemittisme så er det noe jeg lever med. Jeg kan sette fingeren på det. Før kjente jeg ikke det ikke.

Det er gått fire år siden Joëlle Roubine flyttet tilbake til Frankrike etter seks år i Israel. Hun er hyppig kontakt med venner i Jerusalem, men Israel ble ikke det hun håpet da hun bestemte seg for å flytte.

Jeg skulle aldri tilbake

– Det å reise var noe spirituelt. Jeg forlot alt jeg hadde og tenkte jeg aldri skulle tilbake, men å lære hebraisk var vanskelig. I Frankrike følte jeg meg skvist som en jøde. I Israel følte jeg meg skvist som en fransktalende israeler.

Det jødiske kvartalet, Le Marais i Paris er kulturell møteplass klemt inn i noen trange parisergater. Her ligger kafer med jødisk mat, koscherslaktere og en jødisk skole.

Joëlle søkte egne røtter, men klarte aldri å integrere seg i Israel. Foto: Bram Verbeke / NRK

Kun USA og Israel har flere jøder

Med 600 000 jøder har Frankrike den tredje største jødiske befolkningen i verden etter USA og Israel.

Joëlle Roubine var 42 år da hun reiste til Israel i 2005. Før rekordårene i 2014 og 2015. I de to årene dro 7200 og 7900 franske jøder til Israel. I 2016 falt tallet til 5000 og det var færre tilfeller av vold motivert av antisemittisme.

Midtøstenkonferansen i Paris i dag brakte debatten opp på nytt. Israels forsvarsminister Lieberman raste og sa konferansen setter Israel i tiltaleboksen. I et utbrudd sa Lieberman at Frankrike ikke er et land for jøder og at franske jøder bør flytte til Israel.

Da reagerte leder for det jødiske samfunn i Frankrike, Francis Kalifat. Kommentaren er ikke til hjelp for oss sa han.

– Jeg synes den uttalelsen gikk altfor langt. Vi kan ikke i dag si til franske jøder at de ikke er franske. Frankrike er vår moderland og vi har sterke bånd til Israel, men Frankrike forblir vårt hjemland, sier Kalifat til NRK.

I et innvandrerstrøk i Paris sitter noen eldre, men flest unge arabere. Når de snakker om jøder på cafen brukes ordet ofte i samme vending som israeler.

– Jødene har sikkerhet. Vi arabere har ikke sikkerhet. Hvis du rører en israeler så er det krig her i Frankrike, sier Amir. Foto: Bram Verbeke / NRK

Konflikten treffer dem

Slakteren Ocine Amdan har mer sympati med de franske jødene.

– Ja de lider. Konflikt der borte treffer dem. Personlig ønsker jeg meg en løsning med to vennlige stater. Vi vil ikke at konflikten blir importert, sier Ocine Amdan.

– Det jo verdens eldste konflikt vi snakker om. Ocine Amdan er innehaver av en halal slakterbutikk og forstår at jøder i Frankrike føler seg utsatt. Foto: Bram Verbeke / NRK

Joëlle Roubine blir fremdeles trøtt og klarer ikke å vende seg til hetsen.

– Det gjør meg enervert. Trist for mitt folk. Med opprettelsen av staten Israel er det blitt legitimt. Antiantisemittisme er forbudt, men anti-Israel tale åpner porten for antisemittisme.