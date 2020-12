– Det er gledelig at norske 5.-klassinger fortsetter å gjøre det bra i matematikk og naturfag. Det viser at det jobbes godt med realfag på barnetrinnet. Samtidig ser vi at utviklingen på ungdomstrinnet kan bli bedre. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I matematikk er det 5.-klassinger i Russland, Nord-Irland og England som gjør det bedre enn de norske, sammenlignet med andre europeiske land.

I naturfag er norske elever i 5. klasse blant de beste i Europa.

Finland troner øverst på listen av de nordiske landene. Det viser en studie som er utført av TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), som måler elevenes kunnskaper i matematikk og naturfag.

– I Norge var det rundt 150 skoler som deltok i denne undersøkelsen, sier Hege Kaarstein, forsker ved UiO.

64 land har deltatt i studien. Det er 6. gang Norge deltar i denne undersøkelsen.

– TIMSS gir oss viktig forskningsbasert informasjon, som bidrar til å styrke for bedre læring blant norske elever, sier direktør ved Utdanningsdirektoratet Hege Nilsen.

Femteklassingenes prestasjoner har ligget stabilt høyt siden forrige måling for fire år siden.

– Det oppleves som et skikkelig lyspunkt i disse koronatider. 5.-klassene er blant de beste i matematikk i Norden, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Hun er ikke i tvil om at Norge har faglige og dyktige lærere.

Fakta om TIMSS Ekspandér faktaboks TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er eninternasjonal undersøkelse som måler kompetansen til elevene i matematikk og naturfag.

Målet med undersøkelsen er å gi bedre læring og undervisning i matematikk og naturfag.

Norge deltok i 2019 med 3851 elever på 5. trinn og 4575 elver på 9. trinne. På hvert trinn deltok rundt syv prosent av elevene.

Norge er et at 64 land som var med i TIMSS 2019.

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2019.

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) står bak TIMSS.

TIMSS blir gjennomført hvert fjerde år. Norge har vært med i 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 og 2019. Kilde: Regjeringen.no

Nedgang på ungdomstrinnet

Norske elever på ungdomsskolen ligger på gjennomsnittet i matematikk og naturfag. Der har de selskap med svenske og finske elever.

– Her er det bare Norge som har hatt nedgang, sa Hege Kaarstein på en pressekonferanse tirsdag.

I niende klasse ligger Norge på gjennomsnitt i Europa både i matematikk og naturfag, viser undersøkelsen Timss (Trends in international mathematics and science study), som ble lagt fram tirsdag.

Vil ha mer kunnskap om naturfag

Forskerne fant en nedgang i begge fagene siden 2015, størst nedgang er det i naturfag.

Som mulige forklaringer til at elever ved 9. klasse ikke gjør det like bra, peker forskerne på at Norge har færre timer i naturfag enn andre land.

Sammenlignet med Finland som har 142 timer med naturfag på ungdomsskolen, har Norge 88 timer.

Flere av lærere underviser uten spesialisering i faget.

– Vi må følge med på naturfag på ungdomstrinnet. Vi må finne ut av hvorfor vi ikke klarer å løfte opp resultatene her. Dette skal forskerne undersøke nærmere og resultatene vil bli presentert til neste år, sier Melby.

Også resultatene i naturfag i barneskolen skal studeres nærmere.

– Det vil gi oss mer kunnskap som kan styrke undervisningen, sier Melby.

Viktig med trivsel

Undersøkelsen viser at norske elever trives bedre på skolen enn mange andre land. Det er heller ingen kjønnsforskjeller i resultatene.

– Det er viktig at elevene trives. Da lærer de også mer. Dette viser at det jobbes godt med læringsmiljøene på mange skoler, sier Melby.