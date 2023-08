7. august siger det norskeide og norskflaggede tankskipet «Champion Ebony» inn på terminalen Taman i Russland for å hente russisk matolje. Den russiske havnen ligger helt nord i Svartehavet. På den andre siden av sundet ligger den russisk okkuperte Krim-halvøya og resten av Ukraina.

Samtidig bomber Russland ukrainske lagre for korn, for å hindre ukrainsk eksport. Et av de mange angrepene skjedde fem dager tidligere, i den ukrainske havnebyen Odesa. 200.000 tonn korn ble ødelagt.

Hovedkvarteret til Champion tankers i Bergen. Rederiet ønsker ikke å bli intervjuet av NRK. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Rederiet Champion Tankers i Bergen avviser at de gjør noe som er etisk tvilsomt, og sier de følger FNs og EUs sanksjonsregelverk og FNs ønske om å få mat ut til verden.

Rederiet avviser også overfor NRK at virksomheten kommer Vladimir Putin eller hans angrepskrig til gode. Men vi er med på å skaffe verden mat, sier rederiet.

NRK har kartlagt bergensrederiet Champion Tankers' virksomhet i Russland:

Siden Russlands fullskala invasjon i Ukraina startet 24. februar i fjor, har skip fra rederiet hatt 42 havneanløp i Russland, ifølge rederiet selv.

Ved 12 av disse havneanløpene har skip fra rederiet lastet ombord solsikkeolje og soyabønneolje, som er fraktet hovedsakelig til Kina og India.

Fra St. Petersburg har rederiet fraktet russisk kunstgjødsel for eksport.

NRKs kartlegging viser at utskipningshavnene er Taman og Novorossijsk i Svartehavet og St. Petersburg.

Taman er en russisk havn helt nord i Svartehavet. Her har flere av skipene i bergensrederiet lastet om bord matolje.

– Dette gir næring til det Russland gjør i Ukraina

Ukrainas fungerende ambassadør til Norge, Liliia Honcharevych, reagerer sterkt på NRKs opplysninger.

– Dessverre er det ikke ulovlig å transportere denne type last. Men når Russland blokkerer ukrainske havner og trekker seg fra kornavtalen, er virksomheten til dette rederiet fra Nato-landet Norge uetisk.

– Dette gir næring til det Russland gjør i Ukraina. Det hjelper Putin med å drepe ukrainere, sier den fungerende ambassadøren til NRK.

Dette var kornavtalen: Ekspander/minimer faktaboks Kornavtalen var en avtale om sikker transport av korn og matvarer fra ukrainske havner og ut til verden. Avtalen var mellom Russland, Ukraina, Tyrkia og FN. Den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 førte til fullstendig stopp av eksport av korn og andre landbruksvarer fra Ukraina. I tillegg stoppet Russland midlertidig sin korneksport, noe som forverret situasjonen ytterligere. Dette resulterte i en økning i verdens matvarepriser og trusselen om hungersnød i Afrika og andre lavinntektsland, og anklager om at Russland brukte mat som våpen i krigen. Avtalen skulle sikre at ukrainske skip med korn kunne passere sikkert ut av Svartehavet og ut til resten av verden. Opp mot 33 millioner tonn hvete og andre kornsorter er blitt eksportert under kornavtalen, ifølge FN. En fjerdedel av dette ble eksportert til fattige land i Afrika og Asia. Tidligere i sommer trakk Russland seg fra kornavtalen, fordi russiske krav ikke ble innfridd, ifølge rusisske mnyndigheter. Bruddet av kornavtalen ble hardt fordømt i FN. EU-sjef Ursula von der Leyen kalte Russlands beslutning «kynisk». USAs utenriksminister Antony Blinken anklaget Russland for å bruke kornavtalen som et våpen i krigføringen mot Ukraina. Etter at Russland trakk seg fra avalen har Russland angrepet ukrainske kornlagre og havner som skiper ut landbruksprodukter i landet.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Korn og andre matprodukter er ikke en del av sanksjonene.

Liliia Honcharevych er Ukrainas fungerende ambassadør til Norge. Foto: privat

Forsvarer transporten

Hvert av skipene fra rederiet som frakter matolje rommer mellom 33 og 40 millioner liter solsikkeolje.

Bergensrederiet, som ifølge egne nettsider er et av de ledende rederiene innen transport av matolje, ønsker ikke å stille til et intervju med NRK. Men de har svart på e-post.

Karl Kvalheim, daglig leder og største eier i rederiet, skriver at deres virksomhet er i tråd med hva FN, EU og USA ønsker.

«Dersom vi stopper å frakte denne typen last vil det gripe inn i og vanskeliggjøre matforsyningen i verden. Vi støtter Ukraina i deres forsvar av sitt eget land, men verden må fortsatt produsere mat. For i motsatt fall blir denne tragedien enda større og rammer mange flere.» Det skriver Kvalheim til NRK.

Karl Kvalheim er majoritetseier i rederiet. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Han mener det er feil av NRK å henge ut hans rederi. Som svar på Ukrainas fungerende ambassadør sin kritikk skriver Kvalheim at «Hvis vi er uetiske er også FN/US/EU og norske myndigheter tilsvarende uetiske. Det må være opp til disse å bestemme hva vi kan eller skal gjøre».

Kvalheim skriver også at rederiet har fraktet matolje fra Ukraina. Og at Norge importerer matolje fra Russland. «Så hva er den etiske forskjell på vår transport til verdensmarkedet og helt gyldig norsk import av samme type vare?» skriver Kvalheim i en e-post til NRK.

Er matoljen fra Russland eller Ukraina?

NRK har vært i kontakt med forskere i Norge og Polen med kunnskap om russisk og ukrainsk landbruk, og frakt av mat ut av Russland. De peker på to problemer.

Det er svært vanskelig for dette rederiet å vite om det skjuler seg sanksjonerte bedrifter og personer i verdikjeden for disse transportene. Russisk landbruk er en svært lukket sektor, med tette bånd til makteliten i Kreml, sier NRKs kilder.

Det er nær sagt umulig for rederiet å vite om matoljen fra Russland egentlig stammer fra russiskokkuperte områder i Ukraina.

21. september 2022 erklærte Russland at fire ukrainske fylker – Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk – skal innlemmes i Russland. Alle fylkene er delvis okkupert av russiske styrker. Det er i denne delen av Ukraina mye av dyrkingen av solsikkeolje og soyabønneolje foregår, ifølge et notat fra det amerikanske Landbruksdepartementet.

Her ved en utstikker i den russiske havnen Taman lå Champion Ebony 7. august i år. De røde strekene er ruten til skipet, slik det er gjengitt på Marine Traffic. Foto: Google/Marine Traffic

Den norsk-russiske forskeren Pavel Baev sier til NRK at det er umulig å kontrollere om matoljen rederiet frakter ut fra Russland, har opprinnelse i Ukraina. Baev er ansatt hos Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Russerne anser de okkuperte områdene av Ukraina som en del av Russland. Derfor ser de ingen grunn til å skille mellom matolje fra disse områdene og Russland, ifølge Baev.

Pavel Baev ved PRIO. Foto: PRIO / Julie Lunde Lillesæter

– Skulle det være behov for det, har Russland ikke noe problem med å signere på hva det skal være, for å forsikre om at matoljen ikke stammer fra okkuperte områder. Men vi vet at en stor del av solsikkeoljen blir produsert i Ukraina. Det betyr at Russland nå kan øke sin eksport på grunn av de okkuperte områdene, sier Baev.

Liliia Honcharevych, Ukrainas fungerende ambassadør, sier det er svært vanskelig å kontrollere om matoljen rederiet frakter, faktisk er fra Ukraina.

– Men vi har en sterk mistanke om at matoljen kommer fra de okkuperte områdene i Ukraina, sier hun til NRK.

En russisk oligark har gjennom sitt landbruksselskap skaffet seg kontroll over ukrainsk jordbruksland, skriver Wall Street Journal. Han heter Alexander Tkachov, er en nær alliert av Vladimir Putin og tidligere russisk landbruksminister.

Rederiet skriver til NRK at ingen av matoljene de frakter har opprinnelse i Ukraina. Alle ledd som er involvert blir sjekket opp mot sanksjonene, forsikrer rederiet. Dette må gjøres for å få forsikring på skipene, skriver rederiet til NRK.

– Det er en slags mafia bak dette

Det kan være brudd på sanksjonene hvis rederiet har transaksjoner med personer eller bedrifter som står på EUs sanksjonsliste, som Norge følger. Rederiet sier de undersøker dette nøye, ved å bruke internasjonale advokater.

Men Pavel Baev hos PRIO, sier den russiske landbrukssektoren er en sektor med lite mulighet for innsikt.

– Selskapene som er i front ser helt legale og lovlige ut, mens interessene bak er svært skitne, sier Baev.

– Det er en slags mafia bak dette, som eksporterer mat, og som skjuler sine spor på grunn av sanksjonene. Mens de store selskapene som står bak og kontrollerer det hele, definitivt er sanksjonert, sier Baev.

Han sier det er opprettet skallselskaper for å sikre at eksport kan foregå for å omgå sanksjonene.

– Så det å late som at det er i orden å gjøre forretninger med Russland, som å hjelpe landet med å eksportere mat, det holder ikke vann, sier Baev.

– De som står bak og kontrollerer eksport av mat er i høyeste grad en del av Vladimir Putins «krigskabinett». Svært lite av dette kommer i lommene på den russiske bonden, sier Baev.

Pavel Baev mener det rederiet gjør er meget tvilsomt, etisk sett.

– Selskaper som kutter all virksomhet i Russland gjør det ikke fordi de må det på grunn av sanksjoner, men fordi de mener dette er det riktige å gjøre. De tar tapene, og unngår å profittere på situasjonen, sier Baev, med klar adresse til det norske rederiet.

Iwona Wiśniewska er forsker ved det polske instituttet Center for Eastern Studies. Foto: privat

Den polske forskeren Iwona Wiśniewska er ekspert på russisk økonomi og har bakgrunn fra Finansdepartementet i Polen og den polske ambassaden i Moskva. Hun er enig med Baev.

– Det er vanskelig for dette rederiet å vite om matoljen de frakter har opprinnelse i de okkuperte områdene i Ukraina, fordi den russiske landbrukssektoren er veldig lukket og de store aktørene har veldig tette bånd til Kreml og til Vladimir Putin. Av samme grunner er det vanskelig å vite om det er sanksjonerte selskaper eller personer som er gjemt et eller annet sted i verdikjeden, sier hun til NRK.

Tjente rekordmye

2022 ble et knallår for Champion Tankers. Rederiet hadde et rekordoverskudd på nesten 800 millioner kroner.

– Hvor viktig var oppdrag ut fra russiske havner for dette resultatet?

– Relativt lite viktig. Det ser du også av antall havneanløp, som var 1287, hvorav kun 42 var fra russiske havner, skriver Kvalheim i Champion Tankers til NRK.

Fraktratene, altså hva rederiet får betalt for transport, var høye gjennom hele fjoråret. Det bidro til at 2022 ble et godt år for alle tankrederier. Og er det risiko knyttet til oppdrag, koster transporten ofte mer.

– Har fraktratene fra Russland økt mer enn de generelle ratene?

– Vi har ikke sett at frakt til og fra Russland har steget mer enn det generelle markedet, svarer Kvalheim.

I 2007 fikk president Vladimir Putin presentert planene for bygging av en modernisert havn i Taman. I denne havnen har skip fra det norske rederiet Champions losset og lastet matolje flere ganger det siste året.

– Vi fordømmer alt samarbeid med Russland

Norsk-ukrainske Natalia Ravn-Christensen er talsperson for Den ukrainske forening i Norge. Hun reagerer kraftig på NRKs opplysninger om bergensrederiet.

– Vi fordømmer alt samarbeid med Russland. Hver rubel som den russiske statskassen får i skatt, medfører at flere ukrainere dør. Krigen vil stoppe når Russland ikke lenger har økonomi til å krige, sier hun til NRK.

– Å stoppe all eksport fra Russland er spesielt viktig med tanke på Russlands terror-oppførsel angående kornavtalen. Ukraina får ikke lov til å sende mat til verden. Mat bombes og brennes.

Ukrainske Natalia Ravn-Christensen, her under en støttemarkering for Ukraina i Oslo. Hun var med å starte Den ukrainske forening i Norge i 2004, og var foreningens første leder. Nå er hun foreningens talsperson. Foto: privat

Norges Rederiforbund har Champion Tankers som medlem. Administrerende direktør, Harald Solberg, understreker at de legger til grunn at regelverket for sanksjoner følges av rederiet.

– FN har vært veldig tydelig på at handelen med mat og gjødselprodukter må opprettholdes for å unngå matkrise i verden. Balansen mellom å tillate noe handel, samtidig som man ønsker å strupe russisk økonomi mest mulig, er en avveining internasjonale myndigheter har tatt i utvikling av sanksjonsregelverket, sier Solberg.

Den russiske ambassaden i Oslo har ikke svart på NRKs henvendelse om denne saken.