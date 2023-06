EU-landene enige om ny sanksjonspakke mot Russland

EU-landene er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland for krigføringen i Ukraina, opplyser det svenske EU-presidentskapet. Pakken er den ellevte så langt.

Enigheten kommer etter langvarige forhandlinger.

Et utkast ble først lagt fram i mai. Et av målene med pakken har vært å slå ned på aktører som forsøker å omgå sanksjonene.

– I dag ble EU-ambassadørene enige om den ellevte pakken med sanksjoner mot Russland. Pakken inkluderer tiltak innrettet for å slå ned på omgåelse av sanksjonene, skriver presidentskapet på Twitter.

Dette gjør sanksjonene

Pakken forbyr at varer og teknologi som kan brukes av det russiske militæret eller hjelpe landets forsvars- og sikkerhetssektor, kan fraktes via Russland, skriver Reuters.

Den gjør det også mulig å innføre restriksjoner på salg av sensitive varer og teknologi som kan brukes til både sivile og militære formål, til land som kan selge de videre til Russland. I tillegg blir lista over slike ting utvidet.

Samtidig forlenges suspensjonen av lisensen som fem statsstyrte russiske medier har i EU.

Skip som laster skip-til-skip, fratas tilgangen til EU-havner, om det er rimelig mistanke om at lasten kommer fra Russland. Dette gjøres for å få bukt med praksisen der skip laster om russiske olje- og petroleumsprodukter til havs for å omgå importforbud.

I tillegg fryses midler tilhørende ytterligere 71 personer og 33 selskaper som blant annet mistenkes for å ha deportert ukrainske barn til Russland.

Mange pakker

Tidligere har EU innført ti pakker med sanksjoner mot Russland siden president Vladimir Putin beordret sine styrker til å invadere Ukraina i februar i fjor.

Banker, selskaper og markeder er rammet, også deler av energisektoren. Mer enn 1000 personer og selskaper har fått verdier fryst eller blitt ilagt reiserestriksjoner, skriver nyhetsbyrået AP.

Mye jobb er gjort for å tette smutthull slik at ikke varer som er essensielle for Putins krigføring, når fram.

Ny framgangsmåte

Det er imidlertid første gang at det legges fram planer for tiltak rettet mot handelen via tredjeland, om man ser bort fra sanksjoner mot Iran, som anklages for å forsyne Russland med såkalte kamikazedroner.

Tidligere har unionen kommet sammen om sanksjonspakkene på bare noen måneder – svært hurtig for EU.

De nye tiltakene har møtt mer motstand da de også vil gå ut over de økonomiske og politiske interessene til enkelte medlemsland.

Særlig Ungarn har vist seg vanskelige å overbevise. Den ungarske storbanken OTP har vært ført opp på Ukrainas liste over krigssponsorer.

(NTB)