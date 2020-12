Den 62 år gamle mannen er bosatt i Skien. Han ble pågrepet og varetektsfengslet for åtte uker siden, og har sittet i høyrisikofengsel i Østfold siden da. I ukene som har gått har det vært en rekke runder i det norske rettsapparatet, og utleveringsbegjæringen ble anket helt opp til Kongen i statsråd.

Men i ettermiddag var det definitivt slutt. KL 17.20 tok Air France av fra Gardermoen med kurs mot Paris. Om bord var 62-åringen fra Skien og flere franske politimenn.

De fire sivilkledde politimennene på rullebanen, der de fikk norsk-palestineren overlevert.

Franske myndigheter mener at han var en av hovedaktørene i terroraksjonen mot den jødiske restauranten Goldenberg i Paris i august i 1982. Seks personer ble drept og 22 ble skadd.

Terroraksjonen skjedde midt på dagen. Fire menn kledd i hvite dresser steg ut av bilen og gikk mot restauranten. En av dem kastet en håndgranat inn i lokalet. Deretter ble det avfyrt over 70 maskingeværskudd inne i restauranten og på gata utenfor.

6 mennesker ble drept og 22 såret i angrepet på Restaurant Goldenberg Foto: JACQUES DEMARTHON / Afp

Livstidsstraff

Saken har vært uløst i 38 år. Utleveringen fører til at franskmennene nå øyner et håp om at de kan få vite hvem som sto bak restaurantmassakren. Etter det NRK har fått opplyst blir han framstilt for varetektsfengling lørdag. Han vil da bli forelagt et dokument der det står at han er tiltalt for drap eller medvirkning til drap på 6 personer, samt drapsforsøk på 22. Det kvalifiserer til livstidsstraff i Frankrike.

Saken har vært en juridisk nøtt for norske myndigheter. Da de mottok den franske arrestordren i 2015 hadde ikke Norge et avtaleverk som gjorde at vi kunne utlevere norsk-palestineren. Men i november i fjor ble arrestordreloven utvidet til også å gjelde resten av EU, og ikke bare Norden. Dermed var formalitetene ryddet av veien.

For norske myndigheter var saken likevel fortsatt vanskelig. Det blodige terrorangrepet kvalifiserte til livstidsstraff i Frankrike, og Norge utleverer ikke en norsk borgere til land som har høyere maksimumsstraff enn det som gjelder her i landet.

Resultatet ble en avtale om at 62-åringen kunne utleveres forutsatt at han fikk sone i Norge, at en eventuell livstidsdom kunne omgjøres i den forbindelse.

Norsk-palestineren hevder at han aldri har vært i Frankrike. Her fotografert i forhørsretten med advokat Ole-Martin Meland Foto: Terje Bendiksby / NTB

– En Kafka-prosess

– Vi har ikke sett dokumentene. Vi aner ikke noe om bevisene. Dette er en ren Kafka-prosess der min klient har svakt rettsvern, sier advokat Ole-Martin Meland. Han har representert norsk-palestineren siden 2015.

Han har de siste ukene hatt mye kontakt med mannens samboer og hans fire barn.

– Familien tar naturligvis dette veldig tungt. Min klient sier at han er helt uskyldig, og at han ikke var i Frankrike i 1982.

– Har han alibi?

– Nei, men dette er så lenge siden at det knapt er mulig å vite hvem som var hvor på det tidspunktet og hvem som kan bevitne det, sier Meland.

-Min klient har svakt rettsvern, sier advokat Ole Martin Meland

Fransk fengsel

Terroraksjonen har vært mye omtalt i franske medier. Lenge så det ut som at terrorsaken ville forbli uoppklart. Men i 2005 overtok en ny etterforskningsleder. Han jobbet intenst, og i samarbeid med den franske etterretningstjenesten greide han å spore opp en rekke medlemmer av Abu Nidals organisasjon. Flere fra den innerste krets våget å fortelle om organisasjonens indre liv etter Nidals død. De fortalte hvem som sto bak terrororganisasjonen, og hvem som organiserte det hele. To av dem har krevd anonymitet, en har sagt seg villig til å vitne i retten.

Ofrene ble forevist bilder av de som ble pekt ut som gjerningsmenn. De hevdet at de kunne gjenkjenne dem.

En av de utpekte har altså levd et relativt stille familieliv i Norge siden han kom hit i 1991. Nå risikerer han måneder og år i en celle i et fransk fengsel, en rekke politiavhør og en mulig rettssak. Han risikerer også å bli den eneste tiltalte ettersom verken palestinske selvstyremyndigheter eller jordanske myndigheter så langt har etterkommet utleveringskravet.

Håp om avklaring

Saken har vakt betydelig oppsikt i Frankrike. 38 år etter terroraksjonen håper ofrene på en oppklaring. Etterforskningslederen som gjenopptok saken var opptatt av nettopp dette: At terroristene aldri skulle slippe unna, selv om det gikk flere tiår.

Frankrike har vært hardt rammet av terror i mange år. Flere av ofrene fra angrepet på restauranten er med i en organisasjon for terrorofre. Lederen for organisasjonen, Gullaume Denoix de Saint Marc, mistet sin far i et terrorangrep mot et fly i 1989.

– Det sender et viktig signal om at saken kan bli oppklart 38 år etter hendelsen. Vi takker Norge for å ha gjort det. Det er viktig for at terror ikke blir ustraffet, og det er vikig uansett hvor lang tid det tar, at alle terrorister i verden vet at de vil bli forfulgt av alle land uansett hvor lang tid det tar, sier han.