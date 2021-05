NRK har bedt om innsyn i tall fra FHI over innreisetall og smitte fra utlandet på dem som var på nødvendige utenlandsreiser, og som dermed hadde mulighet til å ha karantene i eget hjem.

Tidligere var reglene slik at de som var på en nødvendig utenlandsreise, som for eksempel begravelse, kunne ha karantene i eget hjem.

FHI har gitt NRK innsyn i tallene fra en tilfeldig valgt uke i april, uke 15.

Fra Sverige kom det 2182 innreisende, med karantene i eget hjem. 0,8 prosent fikk påvist smitte etter 10 dager.

Fra Polen kom det 1284 personer. 24 stykker, eller 2,6 prosent., fikk påvist smitte.

Fra Pakistan kom det 243 personer denne uken. 15,2 prosent, 24 personer, fikk påvist smitte etter 10 dager.

Fra India kom det 68 personer. 7 personer, 15,6 prosent, fikk påvist smitte.

– Svært høy andel

Overlege Trude Arnesen i FHI sier tallene er interessante.

– Den viser at det i uke 15 var en svært høy andel av innreisende fra enkelte land som hadde karantene i eget hjem, særlig de som hadde vært i Pakistan og India, som var smittet.

FHI understreker at tallene er små, og at de kun er fra en tilfeldig valgt uke. Og at tallene er basert på egenrapportering.

FHI mener også tallene viser at det var høy smitte i Pakistan og India i uke 15. Smitten i disse landene har ikke vært like høy under hele pandemien, sier FHI.

– I tillegg kan det være sånn at det i noen viktige situasjoner, for eksempel i begravelser, er vanskeligere å overholde avstandsråd. Slike forhold kan være med på å forklare den høye smitten, sier Arnesen

Overlege Trude Arnesen i FHI sier tallene er interessante. Foto: Folkehelseinstituttet

I april, der tallene i statistikken er fra, var reglene slik at alle som var på unødvendige reiser, måtte være i innreisekarantene på hotell. Men kunne du godtgjøre at reisen var nødvendig, kunne du ha karantene i eget hjem.

Man skilte rett og slett på nødvendige og unødvendige reiser. Det å besøke døende eller alvorlig syke i nær familie, eller delta i begravelser til et nært familiemedlem ble regnet som nødvendige reiser. Også arbeidsreiser der arbeidsgiver dokumenterte at reisen var nødvendig, gjorde at du slapp karantene på hotell ved innreise.

NRK har tidligere fortalt om mye importsmitte fra Afrika og Aasia, spesielt Pakistan.

Personer med fødeland Pakistan, Somalia og Irak har hatt langt høyere smittetall enn resten av befolkningen gjennom hele pandemien. Det har også vært en høyere andel innvandrere enn norskfødte som har vært innlagt og fått pustestøtte. Ikke minst gjelder dette personer fra Asia og Afrika.

Nedgang i reising med krav om karantene på hotell

Men 28 april ble reglene endret, slik at alle som kom fra en nødvendig reise til Pakistan, India, Irak og Nepal likevel måtte på karantenehotell. Tidligere hadde de altså kunnet være i karantene hjemme.

Hvordan påvirket det reisetallene?

NRK har fått innsyn i tallene fra uke 18. Av personvernhensyn får vi ikke innsyn i land der det er reist inn færre enn 50 personer. Det betyr at det fra Pakistan reiste inn færre enn 50 i uke 18, da karantenehotell var et krav. Tre uker før reiste det inn 243 personer fra Pakistan. Også fra India reiste det inn færre enn 50 i uke 18.

– I uke 18 var det få innreisende fra disse landene. Innføring av karantenehotell for alle som ankommer fra land utenfor Europa, uavhengig av årsak til reisen, kan være forklaringen på endringen, sier Trude Margrete Arnesen i FHI.

Også fra Polen var det en liten nedgang fra uke 14 til uke 18. For de andre landene var det ikke stor endring.

Smitten hos dem som var i hjemmekarantene eller i isolasjon hjemme gikk også ned. I uke 15 var det 63 personer som var smittet i hjemmekarantene. I uke 18 var det 8 fra Polen og 8 fra Sverige som var smittet i hjemmekarantene eller i isolasjon hjemme.

– Karantene på hotell burde vært obligatorisk

Nasreen Begum er leder av Bydelsmødre Norge, en organisasjon som spesielt i Oslo har drevet med informasjon om korona overfor innvandrerbefolkningen. Hun er av pakistansk opprinnelse.

– Mange familier med pakistansk bakgrunn er store, de deler rom med mange andre. Da er det vanskelig å være i isolasjon og karantene hjemme og samtidig unngå å smitte hverandre, sier Begum.

Nasreen Begum er leder av Bydelsmødre Norge. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Begum sier at Bydelsmødrene har erfart at mange familier har forsøkt å holde smittevernregler. Men det står ingen steder på myndighetenes nettsider om hvordan man skal organisere rutiner hjemme for å hindre at ubevisst skjult smitte spres, når mange familiemedlemmer bor sammen, sier Begum.

– Jeg tror dette forklarer hvorfor smitten ble kraftig redusert da karantenehotell ble obligatorisk for alle som hadde reist til utlandet både med nødvendige og unødvendige reiser, sier Begum, leder av Bydelsmødrene.

Hun mener karantene på hotell burde vært obligatorisk fra starten av, da ville mye smitte i det norsk-pakistanske miljøet vært unngått.

Bakgrunn for at regjeringen endret reglene

Fra slutten av februar ble det også påbudt for alle som hadde vært i karantene hjemme, å teste seg før de skulle ut av karantene. Tall fra Helsedirektoratet viser at kun 74 prosent av dem som hadde karantene i eget hjem, testet seg før de gikk ut av karantenen.

Etter det NRK vet er dette noe av bakteppet for at regjeringen i slutten av april strammet til innreisereglene:

Høy smitte i India og Pakistan.

Mye smitte blant dem som hadde karantene hjemme fra Pakistan og India.

Manglende testing på vei ut av karantenen.

– Andre i husstandene kan ha blitt smittet

Tallene NRK har fått innsyn i viser høy smitte hos dem som har reist inn fra disse landene, og vært i hjemmekarantene. I hvor stor grad førte dette til at den som reiste inn, smittet videre?

– Smitte innad i hjemmet er den viktigste kjente smitteveien. De innreisende som har vært i karantene hjemme har nok prøvd å holde avstand til andre i husstanden, men det kan være vanskelig. Når en så høy andel har vært smittet, er det sannsynlig at andre i husstandene har blitt smittet, sier Arnesen.

Hun mener den ganske betydelige forskjellen mellom grupper i Norge med ulikt fødeland, kan tolkes som et tegn på at det i mindre grad skjer smitte ut av gruppa til resten av samfunnet.

FHI skriver også at «I uke 16 og 17 viste data fra MSIS at privat husstand er ‘antatt vanligste smittested’. Dette utgjorde 52 %. Erfaringer fra det nasjonale smittesporingsteamet og informasjon fra kommunenes smittesporingsarbeid understøtter dette. Antallet nye tilfeller etter håndtering av utbrudd er i stor grad kjente nærkontakter og husstandsmedlemmer som allerede er i karantene.»

Dette går fram av et notat fra Helsedirektoratet om nye innreiseregler fra 11. mai.

– I hvor stor grad har innreisende som har hatt karantene i eget hjem og så vært smittet bidratt i bølge nummer tre, etter nyttår?

– Dette er vanskelig å si, men noe betydning har det nok hatt, spesielt i befolkningsgrupper med tette bånd til land med mye smitte der mange har reist, sier Arnesen.

«Det er bra og viktige regler, men de gjelder nok ikke meg»

Nargis Jan, også av pakistansk opprinnelse, har drevet med korona-informasjon siden november i fjor overfor befolkningen i bydel Søndre- Nordstrand i Oslo. Jan uttaler seg som privatperson. Hun mener noe av årsaken til høy smitte blant norskpakistanere kan være trangboddhet. Men hun mener det også er andre forklaringer.

– Det er en kultur på at man besøker den som har vært på reise, spesielt i forbindelse med bryllup, pilegrimsreise eller begravelse. Det er også en kultur med nærkontakt som klemming etter en lang reise, sier Jan.

Nargis Jan, også av pakistansk opprinnelse, har drevet med korona-informasjon siden november i fjor overfor befolkningen i bydel Søndre- Nordstrand i Oslo. Foto: Tormod Strand / NRK

Hun mener også dette dreier seg om holdninger.

– Utover dette er det en tradisjon på at «det er bra og viktige regler, men de gjelder nok ikke meg», eller «jeg kommer ikke inn under den kategorien» holdninger. Det vil si ren uforsiktighet, mener Nargis Jan.

Tallet på reiser til Pakistan ser ut til å ha gått ned etter at kravet var at alle måtte bo på karantenehotell.

– Noe av forklaringen på det kan være den økonomiske byrden ved hotellkarantene, du må betale selv. Det får også økonomiske konsekvenser da man ikke kan jobbe hvis man er innestengt på et hotell, mener Nargis Jan.