Younis strener fram og tilbake over gulvet inne på et fasjonabelt hotell i sentrum av Kairo. Han har hatt nok en våkenatt der tankene konkurrerer ut søvnen.

Den første bussen med nordmenn har ankommet. I den neste sitter barna hans.

Norske Sama (12), Jana (10), Omar (6) og Ahmed (5) har vært uten foreldrene sine i Gaza siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober.

Natt til torsdag ble de gjenforent med mor og far i Kairo i Egypt, og var blant de første 51 nordmennene som fikk reise ut av Gaza.

– Jeg er veldig glad. Nå får jeg endelig se barna mine for første gang på 42 dager. Det har vært vanskelige dager, men nå blir det bra, sier moren til barna, Reem.

Norske Reem gjenforent med de fire barna sine etter å ha vært adskilt i 42 dager. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Satt fast i Egypt

Hun og barna har bodd i Gaza mens Reem har studert på universitetet. Ektemannen Younis ble værende igjen i Norge for å jobbe.

Men akkurat da krigen brøt ut var Reem i Kairo for en legeundersøkelse. Helsetilbudet i Egypt er betraktelig bedre enn i Gaza. Derfor tok storfamilien ansvaret for barna mens hun var i Egypt.

Det hele utviklet seg til et mareritt da krigen brøt ut 7. oktober. Hun forsøkte å komme seg tilbake til barna sine på Gaza, men forgjeves.

– Jeg prøvde å få hentet barna mine, men alt var stengt, sier hun.

Younis holder sønnen sin etter at familien ble gjenforent i Kairo. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

– Veldig deilig

Faren Younis, som har bodd i Oslo mens Reem og barna bodde i Gaza, reiste nylig til Kairo da han fikk vite at barna skulle få krysse grensen. Han sier at hele situasjonen har vært krevende.

– Det har vært veldig hardt og vanskelig. Helt kaotisk. Noen ganger har vi ringt og pratet med dem, og så har det ikke vært signal i noen dager. Da vet man ingenting, sier han.

Når NRK møter ekteparet ligger nervøsiteten tjukt utpå dem. Younis forsøker å finne roen, mens Reem nøster informasjon hos UDs utsendte.

Ifølge faren har barna blitt flyttet rundt inne i Gaza opptil ti ganger mens krigen har herjet. Flere ganger har det vært rakettangrep mot steder som barna tidligere har oppholdt seg, påstår faren.

– Vi ser på nyhetene og TV hver dag at barn etter barn blir drept, og at det er bomber overalt. Når hjertet og tankene blir utsatt for slike ting hele tida, så blir det katastrofe, sier Younis.

Takknemlig overfor Norge

En gjeng nordmenn i gule vester, og med norsk flagg på brystet, går mot parkeringsplassen utenfor hotellet. Reem og Younis følger hakk i hæl.

– Jeg er så stresset, sier Younis.

Han forsøker å finne roen, og hviler øynene mens en stor gul buss svinger inn foran hotellet. De to foreldrene kommer seg raskt på beina.

Etter en runde rundt bussen klarer ikke Younis å vente lenger. Han entrer bussen og finner sine fire barn.

Barna ble fulgt til den egyptiske grensen av en familievenn, som også fikk evakuere. Younis er veldig glad for at barna nå er trygge.

– Det er veldig deilig. En stor følelse. Det er vanskelig å tro, og føles som en drøm. Nå skal jeg klemme barna mine og leke med dem, sier Younis.

Barna har våknet etter en døsig natt på buss, og løper rundt i gangen på hotellet samtidig som UDs team registrerer familien inne på beredskapssenteret.

Nå blir det en natt på hotell før de starter på reisen tilbake til Norge.

– Jeg takker gud, Norge, statsministeren og hele det norske folk veldig mye. Norge støtter og hjelper Palestina. De gir folk muligheter, asyl og alt mulig. Norge er rett og slett best, sier Younis.