Norgesgruppen mister milliardkontrakt.

– Det fører til et umiddelbart omsetningstap for Norgesgruppen, og er positivt for konkurransesituasjonen i norsk dagligvare totalt sett, og for norske forbrukere, sier dagligvareekspert Erik Fagerlid i PA Consulting.

Dagligvareekspert Erik Fagerlid. Foto: Line Tomter / NRK

Gress Gruppen forhandler innkjøp av matvarer for en rekke norske hoteller og serveringssteder, deriblant Scandic, Hurtigruten og O’Learys.

Fram til i dag har innkjøpsselskapet Gress kjøpt alle varene hos Norgesgruppen. Nå er det Rema-selskapet Reitan Handel som skal overta matvareanbudet.

– Gress Gruppen har hatt et langt og godt samarbeid med Norgesgruppen. Samtidig er vi nå glade for å styrke konkurransen i markedet. Innkjøpsmarkedet for storhusholdninger har vært dominert av én aktør. Når vi nå velger Reitan etter en omfattende anbudsprosess, sprer vi markedsmakten, sier toppsjef i Gressgruppen, Tor Tennvassås, i en pressemelding.

Dagligvareeksperten Fagerlid mener også konkurransen har vært begrenset.

– Konkurransesituasjonen i grossistleddet har vært veldig begrenset. Der forsøker nå Rema å gjøre et jafs. Det er positivt for konkurransesituasjonen, mener Fagerlid.

Gress Gruppen anslår at avtalen er verdt mellom tre og 5 milliarder, over fem år.

– Det viktigste er at det er bevegelse. At kontrakter skifter hånd. Mange av disse kontraktene blir veldig lange, og det er tøft å konkurrere seg inn. Men beløpet er ikke så stort at Johansson-familien mister nattesøvnen de første dagene, sier Fagerlid.

Dagligvareeksperten forklarer viktigheten av grossistleddet på følgende måte:

– Hvis jeg starter ett hotell, eller butikk, får jeg ikke varene rett fra eksempelvis Stabburet, jeg får det fra en grossist. Jo flere som konkurrer i det leddet i verdikjeden, jo mer positivt er det for hele dynamikken i konkurransesituasjonen, sier Fagerlid.

Konkurransetilsynet: – En tredje aktør kan bidra til mer konkurranse

Kurransetilsynet ha tidligere varslet milliardbøter for ulovlig prissamarbeid i dagligvaremarkedet, men tilsynet avsluttet i juni etterforskningssaken mot blant annet Norgesgruppen. De kom fram til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken.

Hittil har bare Norgesgruppen og Servicegrossisten levert fullsortiment til storhusholdninger, som vil si restauranter, hoteller, kaféer, kantiner eller institusjoner.

– En tredje aktør kan bidra til at det blir mer konkurranse, og dermed lavere priser og bedre tilbud for kundene, sier direktør i Konkurransetilsyne, Lars Sørgard

Konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Christian Lura / NRK

– Vi er positiv til det som skjer. Storhusholdning har vært et marked med få aktører. Med Norgesgruppen som en stor aktør i konkurranse med Servicegrossisten. Dette vil kunne styrke konkurransen, og slikt sett er vi positiv til at de blir flere aktører som kaprer kunder, fortsetter Sørgard.

Konkurransetilsynet vil derimot ikke si noe om hvordan det påvirker konkurransen i dagligvaremarkedet. Det er fordi kontrakten omhandler storhusholdningsmarkedet, altså markedet for hoteller og serveringssteder.

Asko: – Skal gjøre det vi kan for å vinne tilbake kontrakten

Asko synes det er leit å miste kontrakten. Grossist-selskapet er heleid av Norgesgruppen.

– Vi synes det er synd. Det betyr en nedgang i omsetningen på rundt 800 millioner i året, sier Tore Bekken, toppsjef i Asko.

Asko-toppsjef Tore Bekken. Foto: ASKO

Reitan Handels inntreden i markedet mener Bekken vil skjerpe konkurranse.

– Det vil skjerpe konkurransen. Konkurransen er allerede sterk. Vi må se på det som at all konkurranse er bra, og må gjøre det vi kan for å vinne tilbake kontrakten ved neste korsvei.