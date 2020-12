Nå er koronavaksinen i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er spennende og stort. Det er lovende for håndteringen fremover for pandemien, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK idet hun ser lastebilen med vaksinene kjøre forbi inn til Ullevål sykehus.

Det er et stort presseoppbud utenfor sykehuset i Oslo, der transporten med de første dosene ventes å ankomme.

Det er ikke lov å filme eller vise hvor transporten skal, ettersom vaksinene skal lagres på et hemmelig sted på grunn av sikkerhetshensyn.

Stoltenberg presiserer at krisen langt fra er over, og at det i tiden fremover fortsatt vil være mange utfordringen med tanke på smittesituasjonen.

– Restriksjonene vil vare en god stund til, men dette er begynnelsen på utveien, sier hun.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg sier vaksineankomsten er begynnelsen på veien ut. Foto: Terje Pedersen / NTB

Solberg: – Sett frem til dette

Statsminister Erna Solberg sier det er «veldig godt» å se at de første vaksinene er trygt fremme i Norge.

– Denne dagen har vi har sett fram til lenge. Nå starter den store og lange jobben med å vaksinere folk slik at vi sakte, men sikkert kan ta hverdagen tilbake, sier Solberg.

Hun legger til at det er mange som fortjener skryt for å ha sørget for å få vaksinen til Norge:

– Jeg vil gi en spesiell takk til alle som har stått på dag og natt for at denne dagen skulle komme.

Farmasøytene Ellen Bergh, avdelingsleder Samira Benaissa og leder for sykehusapotekene Jalil Djahromi mottok leveransen med vaksiner, i bygget der den skal oppbevares.

Det skriver NTB, som var til stede da vaksinen ble pakket opp.

De følger en streng protokoll, hvor vaksinene må pakkes opp av tørrisen kjapt og effektivt.

Framasøyt Ellen Bergh, avdelingsleder Samira Benaissa og leder for Sykhusapotekene Jalil Djahromi mottar den første leveransen til Norge med 9.750 doser av koronavaksinen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Et steg nærmere å vinne kampen

NTBs fotograf på stedet beskriver stemningen som spent og lettet når de skulle åpne de første pakkene. Når vaksinen er tint opp, kan den stå i kjøleskapstemperatur i inntil fem døgn.

De rundt 10.000 dosene er sendt fra Pfizers fabrikk i Belgia. Selskapet har sammen med Biontech utviklet vaksinen, som har navnet BNT162b2.

– Dette er uten tvil en merkedag for Pfizer. Forsendelsen som kommer hit i dag gjør at vi er et steg nærmere å vinne kampen mot viruset, Sier daglig leder i Pfizer Norge, Sissel Andresen, til NRK.

Den første leveransen fordeles seg på sju kommuner: Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.

– De skal lagres på minus 70 grader, og kommer i spesialtilpassede bokser med tørris som sikrer at man holder den lave temperaturen. Det er sendere på boksene som gjør at vi kan følge med på temperaturen under hele forsendelsen. Så skal det rett over i ultrafrysere som norske myndigheter har klar på de forskjellige vaksinasjonsstedene, sier Andresen.

Sissel Lønning Andresen i Pfizer er i likhet med mange andre glad for at koronavaksinen har ankommet Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Lettelse

Sykehusapotekene HF tar imot vaksinen, sikrer at kvaliteten opprettholdes fra produksjonsstedet frem til det enkelte sykehuset eller kommunen som skal ha vaksinen.

– Det er en ganske avansert logistikkprosess så lenge vaksinen må oppbevares på minus 70 grader, og det kommer ganske mange vaksiner etter hvert, sier administrerende direktør Tore Prestegard, som forsikrer om at de har mer enn stor nok kapasitet til å lagre alle vaksinene som kommer.

Direktør i Helse Sørøst, Cathrine M. Lofthus, forteller at det har vært et veldig krevende og spesielt år for helsevesenet.

– Det at vi nå er kommet dit at vi kan begynne å vaksinere, er veldig positivt, sier hun lørdag morgen.

Hun påpeker at det kommer til å ta tid å vaksinere alle, og at det blir spennende å se hvilket utslag julefeiringen har på smitten.

– Vi tror vi må stå på en liten stund til, men det er en lettelse at vaksinene nå er i Norge, sier Lofthus.

Her kjører bilen med den første vaksinedosen inn på Ullevål Sykehus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nye doser på vei

Pfizer-vaksinen fikk grønt lys fra EUs legemiddeltilsyn EMA mandag og er dermed også godkjent for bruk i Norge.

Totalt skal i underkant av 35.000 doser komme til Norge før nyttår. Deretter vil det bli ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser. Den neste leveransen til Norge er 28. desember.

– Nå går fabrikkene våre på spreng. De produserer med full kapasitet. Vi forventer å kunne levere rundt 40.000 doser i ukene fremover, sier Andresen.

Sykehjemsetaten i Oslo starter vaksineringen av beboere på sykehjemmene i hovedstaden 28. desember.

Alle som får covid-19 vaksinen skal revaksineres etter tre uker. Deretter går det en uke til før vaksinen har effekt.