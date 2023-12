Norges Bank selger færre kroner: – Veldig gode nyheter for kronekursen

I løpet av handelsdagen har euroen blitt 0,70 prosent billigere mot kronen, mens dollaren er blitt 0,63 billigere.

– Dette er veldig gode nyheter for kronekursen, sier Dane Cekov i Nordea Markets.

Da kunngjøringen kom fredag formiddag var den umiddelbare reaksjonen at euroen gikk fra 11,29 til 11,19 kroner og dollaren fra 10,20 til 10,15 kroner.

– En god cocktail

Årsaken til kronestyrkelsen er at salget av norske kroner blir betydelig lavere i januar sammenlignet med de foregående månedene.

Norges Bank har solgt 1,4 milliarder hver dag. I januar skal salget ned til 350 millioner om dagen.

Med andre ord vil storsalget av kroner delvis opphøre, noe som påvirker tilbud og etterspørsel etter kroner i finansmarkedet.

Derfor handler Norges Bank kroner Ekspander/minimer faktaboks Norges Bank selger ikke kroner for å påvirke valutakursen, slik andre sentralbanker kan gjøre, men fordi staten har gitt sentralbanken en helt spesiell oppgave. Norges Bank hjelper staten med å få tak i kroner som kan brukes til å betale offentlige utgifter. Inntektene i statsbudsjettet er mindre enn utgiftene, og politikerne dekker inn underskuddet med oljepenger. Staten har allerede en del kroner som kommer fra skatt og utbytte fra olje- og gassektoren. Men summen er vanligvis mindre enn oljepengene politikerne vil bruke. Derfor har Norges Bank som regel kjøpt kroner hver dag til å dekke oljepengebruken. Men de siste par årene har Norges AS fått inn flere kroner fra olje- og gassnæringen enn underskuddet på statsbudsjettet. Derfor selger Norges Bank overskuddet av kroner jevnt utover året. Etter Ukraina-krigen brøt ut, gikk olje- og gassinntektene i været. På det meste solgte Norges Bank 4,3 milliarder kroner hver dag i oktober 2022. Målet er at svinginger i oljeinntekter skal virke nøytralt. Kronehandelen gjøres løpende, med tidspunktet salget skjer i forhold til skatteinngangen i kroner kan påvirke kursbevegelsene.

Dane tror at kombinasjonen av et lavere kronesalg og den siste renteøkningen, samtidig som renten trolig vil settes ned i USA, er en god nyhet for kronekursen.

– Det er en god cocktail som vil gjøre det mer attraktivt å eie kroner.

Cekov tror dagens nyhet kan være en «game changer» som kan gjøre at flere fond i utlandet investerer i den norske kronen, fordi de tror at den vil stige i verdi.

– Et betydelig fall i slaget av norske kroner er også en god nyhet fra et psykologisk perspektiv, da en del utenlandske aktører har vært negative på grunn av økt kronesalg fra Norges Bank.

Dane Cekov i Nordea Markets forteller at den norske kronen får en god start på året. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Får en god start på året

2024 vil være et mye bedre år for den norske kronen enn 2023, mener Cekov.

– Jeg tror vi kan se at euroen går under 11 kroner de kommende ukene.

Dette er betydelig styrkelse sammenlignet med for en måned siden, da euroen var rundt 12 kroner.

Kronen vil også styrke seg mot den svenske kronen, tror økonomen.

– Det går mye bedre i norsk økonomi enn svensk, og med det lave kronesalget vil det gå den veien.

– Jeg tror at når folk kommer tilbake på jobb 2. januar, så vil kronekursen fortsette å gjøre det bra.