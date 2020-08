Norge utviser russisk diplomat

Det opplyser utenriksdepartementet til NRK onsdag formiddag. UD har valgt å ikke offentliggjøre navnet på mannen som blir utvist, men opplyser at han har jobbet ved handelsseksjonen til den russiske ambassaden.

Kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet, Trude Maaseide, sier til NRK at den russiske ambassadøren til Norge har vært innkalt til utenriksdepartementet og fått beskjed om at diplomaten ikke lenger er ønsket i Norge.

– Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlige med hans rolle og status som diplomat, sier Maaseide.

Hun legger til at som diplomat skal man følge de reglene som gjelder for denne virksomheten i Norge. – Det har ikke vedkommende gjort, sier Maaseide.

Etter det NRK erfarer ble ambassaden tirsdag ettermiddag informert om utvisningen. Diplomaten skal da ha fått 72 timer på seg til å forlate landet.

Diplomaten blir erklært «persona non grata», som det heter på diplomatspråket. Det innebærer at han ikke kan komme tilbake til Norge senere.

Var til stede under pågripelsen

Diplomaten er utvist etter at Harsharn Singh Tathgar i avhør har opplyst at han har overlevert informasjon til og mottatt penger fra den russiske diplomaten.

Tathgar ble pågrepet lørdag under et møte med den russiske diplomaten på en pizzarestaurant på Sagene i Oslo.

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere det som skjedde under arrestasjonen.

– Nå skal etterforskningen gå sin gang. Ytterligere spørsmål om etterforskningen skal PST få besvare, sier Maaseide.

Tathgar ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Han er siktet for brudd på straffeloven paragraf 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Opprinnelig fra India

Harsharn Singh Tathgar ble pågrepet på en restaurant i Oslo lørdag. Foto: Linkedin

Tathgar er 50 år, og kommer opprinnelig fra India. Han er norsk statsborger.

Tathgar har bodd i Norge siden han begynte på doktorgraden i gjenvinning og materialteknologi ved NTNU i 1997.

Siden mai 2012 har Tathgar vært ansatt i olje- og gassavdelingen i DNV GL (Det Norske Veritas).

Der har han det siste året vært prosjektleder og hatt omfattende kontakt med kunder, men har aldri hatt sikkerhetsklarering.

Tathgars spesialfelt er 3D-printing. Det har bruksområder innen olje og gass, fornybar energi, forsvar og beredskap.

To tidligere kollegaer av Tathgar sier til VG at de så på ham som en svært høyt kvalifisert person, kreativ og hyggelig. Presseansvarlig i DNV GL, Per Wiggo Richardsen sier at pågripelsen har vakt stor overraskelse og skuffelse.

To år siden sist

Sist Norge utviste en russisk diplomat var 26. mars 2018. Diplomaten ble den gang utvist i solidaritet med Storbritannia etter at en tidligere russiske agent ble angrepet med nervegift.

Siden Sovjetunionen gikk i oppløsning har Norge noen få ganger utvist russiske diplomater.

Første gang var like før jul i 1992. Da ble tredjesekretær ved Russlands ambassade i Oslo, Viktor F. Fedik, utvist. Daværende overvåkningssjef Jan Grøndahl sa at Fedik var offiser i GRU, den militære russiske etterretningen. Han ble utvist for å ha forsøkt å verve en norsk borger til å samle inn opplysninger om utenlandske studenter i Norge.

I mars 1998 ble fem russiske diplomater utvist. De fem skal ha forsøkt å verve norske politikere som informanter for russisk etterretning.

Den kalde krigen

Under Den kalde krigen ble rundt 50 sovjetiske diplomater utvist fra Norge.

De mest alvorlige utvisningene kom etter spionsakene knyttet til Gunvor Galtung Haavik-saken i 1977 og Treholt-saken i 1984.

I alt seks personer ble utvist etter arrestasjonen av Galtung Haavik. Tre tilhørte handelsrepresentasjonen, en var sekretær, en var sjåfør og den siste var TASS-korrespondenten i Norge.

Etter Treholt-saken ble fem Sovjet-diplomater utvist og fire andre erklært uønsket i Norge.