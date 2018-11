Norge kalte Irans ambassadør inn på teppet

Det bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide overfor NRK torsdag.

– Dette er en sak vi ser veldig alvorlig på og det er også den tydelige beskjeden vi har gitt til Irans ambassadør i dag. Vi ønsker å formidle hvor alvorlig vi ser på saken og det som har kommet frem i etterforskningen så langt, sier hun.

Utenriksministeren sier at ambassadør Mohammad Hassan Habibollah Zadeh fikk høre at det som har kommet frem i Danmark er «uakseptabelt», men vil ikke si hva ambassadørens reaksjon på det hele var.

– Det viktigste for oss er å understreke overfor Iran at vi tar denne saken veldig alvorlig, sier hun.

Samarbeider

En norsk statsborger er pågrepet i Sverige, siktet for å ha vært delaktig i planlegging av et attentat på dansk jord. Danske myndigheter mener han jobber for iransk etterretning, men mannen nekter straffskyld.

– Vi har en iransk person med norsk statsborgerskap som er siktet i saken, og det tar vi veldig alvorlig. Norsk politi samarbeider med dansk politi om etterforskningen, sier Eriksen Søreide.

Hun legger til at samarbeide mellom Danmark, Sverige og Norge i forbindelse med saken nå kommer til å fortsette, og at norsk politi kommer til å fortsette å bistå sine danske kolleger.

Avviser anklager

Danmark varslet på tirsdag fem umiddelbare reaksjoner mot Iran etter at saken ble kjent:

Gått ut med maksimal åpenhet, og pekt mot Irans etterretningstjeneste.

Hjemkalt den danske ambassadøren i Iran. Det er et meget sterkt og helt usedvanlig diplomatisk skritt.

Innkalt Irans ambassadør til samtale. Her ble det gjort lysende klart at Danmark på ingen måte kan akseptere at personer med tilknytning til iransk etterretningstjeneste planlegger et attentat mot personer i Danmark.

Tatt opp saken med flere europeiske land.

Tatt initiativ i EU for ytterligere sanksjoner mot Iran.

Iran avviser anklagen om attentatplaner i Danmark og anklager PET for desinformasjon.

– Der er snakk om desinformasjon og et nytt eksempel på serien av sammensvergelser og planer som velkjente iranske motstandere står bak for å forsøke å ødelegge det gode og progressive Iran, heter det i en kunngjøring iransk UD har sendt til DR Nyheter.