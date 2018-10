Danmark kaller hjem ambassadør fra Iran

En norsk statsborger er pågrepet i Sverige, siktet for å ha vært delaktig i planlegging av et attentat på dansk jord. Danske myndigheter mener han jobber for iransk etterretning. Mannen nekter straffskyld.

Iran avviser anklagen om attentatplaner i Danmark og anklager PET for desinformasjon.

– Der er snakk om desinformasjon og et nytt eksempel på serien av sammensvergelser og planer som velkjente iranske motstandere står bak for å forsøke å ødelegge det gode og progressive Iran, heter det i en kunngjøring iransk UD har sendt til DR Nyheter.

Den danske utenriksminister Anders Samuelsen holdt klokken 18.30 pressekonferanse om saken.

– Det er en meget alvorlig sak at det er planlagt drap på en person på dansk jord. Det er vanskelig å finne ord på alvoret i denne saken, og vi må reagerer skarpt og presist, sier Samuelsen.

Hjemkaller ambassadør

Utenriksministeren sier de har iverksatt flere strakstiltak:

Gått ut med maksimal åpenhet, og pekt mot Irans etterretningstjeneste. Dette karakteriserer Anders Samuelsen som et usedvanlig skritt.

Hjemkalt den danske ambassadøren i Iran. Det er et meget sterkt og helt usedvanlig diplomatisk skritt, sier Samuelsen.

Innkalt Irans ambassadør til samtale. Her ble det gjort lysende klart at Danmark på ingen måte kan akseptere at personer med tilknytning til iransk etterretningstjeneste planlegger et attentat mot personer i Danmark.

Tatt opp saken med flere europeiske land. Samuelsen påpeker at saken ikke er avgrenset til Danmark, og at de derfor vil drøfte felles tiltak mot Iran.

Tatt initiativ i EU for ytterligere sanksjoner mot Iran.

På spørsmål om atomavtalen med Iran vurderes, svarer Samuelsen slik:

– Det er i høy grad i vår interesse at den blir videreført. Det styrker vår sikkerhet.

Utenriksministeren bemerker at Iran er styrt av flere fraksjoner, og at det er mulig at deler av regjeringen av uvitende om de iranske aktivitetene.

– Men det endrer ikke på at staten Iran står bak. Og det endrer ikke på at det er fullstendig uakseptabelt, sier Samuelsen.

Norsk PST-sjef: – Danskene er tilfredse med vår bistand

Norsk statsborger pågrepet

Den pågrepne nordmannen skal være tilknyttet iransk etterretning og ha iranske røtter, ifølge danskenes sikkerhetstjeneste Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Han er nå varetektsfengslet i Danmark, siktet for å ha vært med på planlegging av et attentat mot en leder av den iranske gruppen ASMLA. Gruppen kjemper for at Khuzestan-provinsen i Iran blir en selvstendig, arabisk stat.

Fakta om ASMLA Ekspandér faktaboks * Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), også kjent som al-Ahvaziya, er en iransk opprørsgruppe som ble dannet i 1999. * Gruppen kjemper for uavhengighet for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran, der det bor rundt 4,3 millioner mennesker. * ASMLA har stått bak flere bombeattentater og sabotasjeaksjoner i Iran og står på myndighetenes liste over terroristorganisasjoner. * I november i fjor ble ASMLAs leder Ahmad Mola Nissi skutt og drept utenfor sitt hjem i Haag i Nederland. Gjerningsmannen unnslapp. * ASMLA tok på seg ansvaret for angrepet mot en militærparade i byen Ahvaz i Khuzestan 22. september 2018, der 25 mennesker ble drept. * Gruppen hevdet senere at angrepet mot militærparaden ble utført av utbrytere fra ASMLA. * 30. oktober opplyste Politiets Efteretningtjeneste (PET) i Danmark at en norskiraner var pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et attentat mot ASMLA-medlemmer i Danmark. * PET kobler den pågrepne norskiraneren til iransk etterretning. Kilde: NTB

Den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen er i Norge i forbindelse med Nordisk råd. Der har han også møtt Storbritannias statsminister Theresa May i dag.

Løkke Rasmussen sier May stiller seg bak Danmark i denne saken.

– Jeg tror ikke jeg har ord som er sterke nok i fordømmelsen av dette, sier statsminister Lars Løkke Rasmussen til NRK.

På spørsmål om hvilke beviser de har i saken, svarer Rasmussen slik:

– Vi er avhengig av den informasjonen vi får fra politiets etterretningstjeneste, og har ingen grunn til å betvile den.

Han sier konsekvensene for Iran avhenger av hvordan landet svarer på anklagene.

– Det kommer an på hvordan Iran responderer. Vi viser nå iranerne i full offentlighet at vi er kjent med hva de gjør, og at det skal opphøre. Dette vil vi ikke finne oss i.

– Iransk attentatforsøk

Fredag den 28. september gjennomførte politiet i Danmark en omfattende aksjon der flere knutepunkter som motorveier og broer ble stengt.

Politiaksjonen var på grunn av at PET fryktet angrep mot enkeltpersoner etter at de i lengre tid hadde etterforsket en sak om konkrete trusler mot disse.

Den 28. september mente etterretningstjenesten at truslene var nær ved å bli virkelighet etter at en sort Volvo ble observert i nærheten av attentatmålet.

Det visste seg at mannen i Volvoen ikke hadde noe med saken å gjøre, men PET opplyser i dag at aksjonen var en del av en sak der iransk etterretning forsøkte å gjennomføre attentat på dansk jord.

Kjemper for selvstendighet i Iran

Ifølge PET skal målet for det angivelige attentatet være tre iranere som bor i Ringsted i Danmark.

De tre iranerne tilhører Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), som kjemper for selvstendighet i et område i Iran.

ASMLA ble kjent etter terrorangrepet mot en militærparade i den iranske byen Ahvaz den 22. september, der 29 personer ble drept.

Selve gruppen etterforskes også ifølge PET-sjefen Finn Borch Andersen for å ha hyllet terrorangrepet i Iran.

– Det er viktig å nevne at vi selvsagt også er oppmerksomme på at medlemmer av ASMLA kan ha brutt loven ved å hylle angrepet i Iran den 22. september, sier han.