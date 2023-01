Norge dobler donasjonene av egne våpen til Ukraina

– Ukraina har stort behov for hjelp, derfor må vi se enda dypere i våre egne lagre for å støtte dem i deres forsvarskamp, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til NRK.

Norge har nå gitt Ukraina våpen og annet forsvarsmateriell til en verdi av 5–6 milliarder kroner.

SENDER MER TIL UKRAINA: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi kan ikke la Russland vinne fram med et overgrep på Ukraina. Det er viktig for Norges sikkerhet at rettsstatens prinsipper overholdes. Vi skal stå ved støtten til Ukraina så lenge det er behov for det, sier Gram.

– Hvor mye kan Norge støtte Ukraina før Russland får rett i påstanden om at dette er en konflikt mellom Nato og Russland?

– Det er ikke grunnlag for en sånn påstand. Ukraina har rett til å forsvare seg mot et overgrep, og de har rett til å få støte fra andre land, blant andre Norge. Vi er på trygg folkerettslig grunn når vi støtter Ukraina med våpen og materiell, svarer Gram.

UKRAINA PUBLISERTE BILDE: Bildet publisert av Ukrainas forsvarsminister skal vise de norske vognene i aksjon. Foto: Ukrainas forsvarsdepartement / Facebook

Kan ramme mål 30 km unna

Gram sier artillerigranater er svært nyttige for det ukrainske forsvaret.

Artillerigranatene kan blant annet brukes i M109 som Norge har donert tidligere.

109-vognene har kanoner som skyter ut granater med en diameter på 155 millimeter. De kan ramme mål 30 kilometer unna.

Mener Russland er bundet opp i Ukraina

Artillerigranatene hentes fra Forsvarets lagre, og er utstyr som Ukraina har bedt om.

– Vi sitter med en lang liste som Ukraina ønsker seg. Primært er det luftvern, ammunisjon til luftvernet sitt, artillerigranater og våpen med lang rekkevidde som kan påføre tap for de russiske angrepsstyrkene, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Konsekvensene for nasjonal beredskap er vurdert, står det i pressemeldingen.

– Betyr dette at Norge anser trusselen om at Russland skal utvide konfliktområdet og rette det mot oss for liten?

– Akkurat nå foregår krigen i Ukraina, og den kommer til å foregå ganske lenge der. Russland har brukt betydelige deler av sine landstyrker i Ukraina, og de kommer til å være bundet opp i Ukraina lenge. Så akkurat nå er det ikke noen direkte landmilitær trussel mot verken Norge eller andre land langs grensa mot Russland, svarer Kristoffersen.

VÅPEN: Granatene kan ramme mål 30 kilometer unna. Foto: Snorre Tønset / NRK

Forsvarsminister Gram sier de vurderer videre hva Norge kan skaffe direkte fra produsent for å donere til Ukraina.

Han svarer slik på spørsmålet om flere våpenleveranser kan bidra til å forlenge krigen.

– Ukraina må forsvare seg mot et kaldblodig overfall. Det er veldig viktig for oss alle at russisk aggresjon ikke vinner fram. og vi må hjelpe dem i den striden så lenge det er nødvendig.

