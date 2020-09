Ni av ti som døde med covid-19 hadde en kronisk sykdom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttet har nå gått gjennom statistikk over dødsfall i de tre første månedene av pandemien. Tallene er foreløpige, så de kan endre seg noe når flere meldinger om dødsårsak kommer inn.

Fra mars til mai ble det registrert 236 koronarelaterte dødsfall her i landet. Ni av ti pasienter, som tilsvarer 215 personer, hadde kronisk sykdom i tillegg.

Viktigste dødsårsak

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Bare 4 prosent av dødsfallene skjedde utenfor helseinstitusjon. De største fylkene – Oslo, Viken og Vestland – hadde flest dødsfall.

Hjerte- og karsykdom

Over halvparten av dem som døde med covid-19, hadde en hjerte- og karsykdom. Litt over hver tredje døde hadde kronisk lungesykdom, og litt mer enn hver fjerde som døde hadde en demenssykdom.

Ved mange av dødsfallene er det rapportert mer enn en kronisk sykdom ved siden av korona.

Ingen overdødelighet

Det er registrert flest dødsfall i aldersgruppen 80–89 år, totalt 83 dødsfall. Under 70 år er det registrert 32 dødsfall i løpet av månedene mars til mai 2020.

– Det er ikke noe som tyder på at det har vært en overdødelighet i befolkningen de første månedene av covid-19-epidemien i Norge, sier overlege Strøm.

Tallet på døde fra mars til mai 2020 var ikke høyere enn i 2019. Det ble registrert totalt 10.217 dødsfall i Norge i denne perioden. Det tilsvarer 190 dødsfall per 100.000 innbyggere. Det er det samme nivået som i 2019. Da var tallet på dødsfall 192 per 100.000 innbyggere.

Færre døde av lungebetennelse

Foreløpige tall viser at 296 døde av lungebetennelse i perioden mars til mai 2020. Dette er nesten 100 færre enn for noen av årene i perioden 2014–2018.

– Det er nærliggende å tro at det kan ha sammenheng med smitteverntiltakene under pandemien. Det sier fagdirektør for smittevern, miljø og helse ved FHI, Frode Forland.

De første tre månedene av pandemien var det også færre influensadødsfall enn for årene 2014–2018.

Forland sier det er sannsynlig at influensasmitten ble kraftig redusert da det ble innført smitteverntiltak. Tallene for influensadødsfall varierer imidlertid mye fra det ene året til det andre, og i hvilke måneder dødsfall av influensa forekommer.

– For influensa er det derfor bedre å sammenligne hele influensasesonger, understreker fagdirektør Frode Forland.