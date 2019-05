Nedringt av rabiesspørsmål etter dødsfall

Mandag ble det kjent at Birgitte Kallestad (24) døde av virussykdommen etter å ha blitt bitt av en hund på reise i Sørøst-Asia for to måneder siden.

Mediedekningen av dødsfallet har ført til at flere reisende enn normalt tar kontakt med reiseklinikker for å høre om de bør vaksineres mot rabies. Det sier Reiseklinikken og Sentrum Reisemedisin i Oslo.

– På mandag kom det opp i nyhetene. Etter det har vi hatt en stor pågang på telefon, bekrefter helsesykepleier Kari Marte Føinum ved Reiseklinikken.

Rundt tre av fire telefoner denne uka kommer fra folk som spør om de bør vaksinere seg mot rabies. De fleste som har tatt kontakt med klinikken, har allerede kommet tilbake fra utenlandsoppholdet.

Siden mandag har de satt 20 rabiesvaksiner, og fått 20 til 30 henvendelser daglig på telefon.

– Folk som ringer inn lurer på om de bør ta en vaksine. Noen husker for eksempel at de ble slikket på et sår for en måned siden, og lurer på hva de skal gjøre, sier Føinum.

Birgitte Kallestad (24) døydde av rabies

– Turister blir sjeldent smittet

Verdens helseorganisasjon har beregnet at mellom 50.000 og 70.000 personer dør av rabies hvert år. De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia og Afrika. I 99 prosent av alle tilfellene har den syke vært eksponert for rabiessmittet hund, ifølge Folkehelseinstituttet.

Virussykdommen rammer svært sjeldent turister, sier lege ved Reiseklinikken Gunnar Hasle.

– Vi prøver å ikke hausse opp dette, men rabies i seg selv er så skummelt for folk at de er redde. I og med at dette ikke er en farlig vaksine, og det ikke medfører en stor utgift for det offentlige å gi noen en unødvendig vaksine, så synes jeg det er viktig å gjøre. Vår oppgave er bare å si at risikoen her er så liten at det ikke alltid er nødvendig, sier han.

Gunnar Hasle er lege, zoolog og eier av Reiseklinikken. Foto: MDG

Han har likevel vært borti situasjoner der norske turister har vært i kontakt med dyr som i verste fall kan bære rabies. Da bør man kontakte en lege ved hjemkomst.

– At folk har blitt bitt av et pattedyr, slikket i et sår eller skrapet av en hund på beinet, er ikke en sjelden situasjon. Det er cirka 200 til 300 nordmenn i året som må gjennom posteksposisjonell rabiesvaksine.

Tips fra Folkehelseinstituttet

Øyunn Holen, overlege i infeksjonsmedisin hos Folkehelseinstituttet, forteller at rabies lenge har vært den mest neglisjerte fattigdomsrelaterte sykdommen, men at det likevel ikke er en grunn til å vaksinere alle barn i Norge.

– Det er vikigere å ta en vaksine i etterkant av at man har blitt eksponert for dyr i områder hvor rabies kan forekomme. Det er stort sett i i alle deler av verden, utenfor den vestlige. Uavhengig om du har tatt en vaksine tidligere eller ikke, så skal du ta en ekstra vaksine etter å ha blitt bit, klort eller slikket av et dyr. Det er mitt beste og viktigste råd, sier Holen.

– Ikke nøl med å ta kontakt med helsevesnet i området du befinner deg om du har blitt utsatt for dyrebit, avslutter hun.