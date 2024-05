Retting: Ved fyrste publisering av denne saka, hadde NRK ved ein feil ein listetittel kor det stod at Nederland boikotta Eurovision. Dette stemmer ikkje og er retta opp i. Samstundes kan gamal listetittel ved nokre tilfelle synast når saka blir delt i sosiale medium.

EBU seier til Aftonbladet ar dei no undersøkjer ei hending knytt til den nederlandske artisten etter gårsdagens semifinale.

I utsegna frå EBU står det at Joost Klein ikkje vil delta på øvinga inntil vidare. Dei undersøkjer ei hending knytt til den nederlandske artisten etter gårsdagens semifinale.

ESC skriv i ein pressemelding til NRK at Klein ikkje får lov å opptre under prøva fredag kveld.

– Undersøkinga av hending med den nederlandske artisten i årets Eurovision held framleis fram, skriv ESC i meldinga.

Nederland er ikkje diska frå konkurransen, men får ikkje opptre i kveld. I staden for skal dei vise eit klipp frå da han song i semifinale runde to.

Nederland dukka ikkje opp scena under finaleprøvene. Foto: Ida Marie Odgaard / AFP

Fleire rykte

Det svirrar mange rykte om kva som har skjedd med Klein. Fleire svenske medium skriv at dei skal ha vore ein fysisk konfrontasjon mellom Klein og ein fotograf.

NRK har ikkje fått stadfesta om dette stemmer. Til Aftonbladet seier svensk politi at dei ikkje har høyrt noko om hendinga.

Ifølge den nederlandske avisa AD, skal ikkje Klein ha fått lov til å gjennomføra dagens prøve.

Ifølgje den nederlandske avisa De Telegraaf har Klein slutta å fylgje Eurovision på Instagram. Han har også sletta alle historiene sine frå konkurransen på kontoen.

På spørsmål frå NRK, svarar EBU det same som står i pressemeldinga under.

EBU skriv at dei undersøker ei hending knytt til den nederlandske artisten. Foto: Skjermdump Instagram

Sa ikkje noko

Den nederlandske artisten skulle etter planen opptre med låten «Europapa» som nummer 5, like etter innslaget frå Luxemburg. Men i det scenefolka skulle begynna å rigga til nummeret hans, fekk dei beskjed om å gå tilbake.

I staden kom Israel på scena med bidraget «Hurricane». Det er Israel som skal opptre som sjette deltakar, etter Nederland i finalen i morgon.

Det vart ikkje sagt noko under hendinga, skriv AD. Klein blei både annonsert og deltok i flaggparaden.

No står det att å sjå om Nederland kjem på juryprøvane klokka 21 fredag. Der gjev juryen sine poeng, som tel 50 prosent av alle røystene.

Litt etter klokka 17 fekk NRK ein e-post frå ESC kor dei skriv at ei planlagt pressekonferanse med Italia, Tyskland, Spania, Storbritannia, Sverige og Frankrike no er avlyst. Det skal vere fordi artistane ynskjer å «fokusere på prøvene».

Litt etter klokka 20 er heimesida til EBU nede:

Foto: Skjermdump / EBU.CH

Kritiserte Israel under pressekonferanse

Joost Klein kom med kritikk av Eden Golan under pressekonferansen etter den andre semifinalen i går kveld.

Når Golan får spørsmål om ho har tenkt på at ho kan vera ei trussel for andre deltakarar og publikum berre ved å vera til stades, svarar SVTs Jovan Radomir som leier pressekonferansen at ho ikkje treng å svara på det.

Til det bryt Joost Klein inn og spør:

– Kvifor ikkje?!

Golan svarar at ho trur at alle som er til stades er trygge, fordi EBU tek alle sikkerheitsomsyna dei må ta for å gjera songkonkurransen til ein trygg og foreina plass for alle.

Under pressekonferansen i går kveld, seier Eden Golan ho er trygg på at EBU gjer Eurovision til ein trygg stad for alle som er til stades. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Under pressekonferansen var Eden Golan og Joost Klein plasserte ved sida av kvarandre. Klein dekte til hovudet sitt med det nederlandske flagget, og gøymde seg under det fleire gonger medan pressekonferansen gjekk føre seg.

Det har blitt tolka som ei markering, då Joost Klein tidlegare denne veka heller ikkje har villa stilla opp på bilete ilag med den israelske artisten, skriv Aftonbladet.

– Alle land fortener å vera frie

Under pressekonferansen kom også Latvia med eit stikk til Israel. Den latviske artisten Dons sa at dagen var heilt spesiell, og at han aldri har vore stoltare av å vera frå Latvia.

– Me er det einaste landet som er forma som ein sommarfugl. Ein sommarfugl symboliserer håp og fridom. For å vera ein sommarfugl må ein få fly og vera fri. Og alle land i verda fortener å vera frie, sa han.

Under kan du sjå video frå pressekonferansen torsdag: