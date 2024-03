Klokka 12 norsk tid skal den tidligere opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj gravlegges i en kirke i Moskva.

Det var en stund varslet at begravelsen kom til å bli forsinket.

Først fordi familien ikke fikk utlevert liket, så fordi de slet med å få tak i en bårebil, som kunne frakte levningene til kirken.

Litt før elleve kom likevel de første meldingene om at liket hans var på vei til kirken.

Blomster lagt ned foran et bilde av Navalnyj i Kirkenes. Foto: Sebastian Faugstad / NRK

Bakgrunnen skal være at bårebilleverandørene i byen var blitt truet, ifølge Leonid Volvok, tidligere stabssjef for Navalnyj.

Han har sagt i en melding på Telegram at alle bårebil-sjåfører «blir oppringt av ukjente folk og truet til ikke å hente kroppen til Aleksej fra likhuset, og ikke frakte ham noe sted».

– Det alene er nok til at Putin, Sobjanin og alle deres medsammensvorne vil brenne i helvetet, sier Volkov, i meldingen.

Sergej Sobjanin er borgermester i Moskva.

Lang kø ved kirken

Utenfor kirken er det kø så langt øyet kan se.

Ifølge en talsperson for familien, har over 1000 mennesker samlet seg rundt kirken for å ta avskjed med Navalnyj.

Kreml advarer samtidig mot protester eller store ansamlinger i forbindelse med begravelsen.

Folk står i kø for å komme inn i kirken der Navalnyj skal begraves. Foto: Stringer / Reuters

– Han var et stort menneske, sier Tatjana, en av de mange som har møtt opp utenfor kirken.

– Han fikk meg til å forstå at jeg måtte delta i politiske valg, og at jeg må stille til valg selv, for å kunne forandre samfunnet vårt, sier hun til NRK.

Tatjana er overbevist om at Navalnyj ble drept.

Tatjana er en av mange russere som møtte opp for å ta avskjed med Aleksej Navalnyj fredag. Foto: Gro Holm / NRK

Marina, som også står i kø, sier hun ikke kunne la være å komme. Hun mener det er en borgerplikt å ta avskjed med Navalnyj.

– Han var en helt, det er min borgerplikt å være her, sier hun.

På spørsmål om hun frykter konsekvensene ved å møte opp, svarer hun ja.

– Men jeg har ikke så mye å tape. Jeg har mange bekjente som støttet Navalnyj, som ikke er her i dag. De har mer å miste, sier hun til NRK.

Marina mener det er en borgerplikt å møte opp til begravelsen. Foto: Gro Holm / NRK

Stort politioppbud

Det er satt opp gjerder med fastmonterte kameraer rundt kirken hvor begravelsen skal være.

Flere biler er parkerte for å kunne sperre veien like ved kirkegården. Det er også enormt politioppbud rundt kirken.

Den opposisjonelle russiske nettavisen Meduza, skriver at gjerdene er satt opp fra den nærmeste metrostasjonen, helt frem til kirken.

Flere biler var parkert langs veien mot kirken fredag. Foto: Gro Holm / NRK

Det er også satt opp gjerder langs en bro over Moskva-elva til kirkegården Borisovskij. Kirkegården ligger et par kilometer fra kirken.

Det er observert 40 politibiler og flere patruljerende politi i området. I tillegg er det plassert politi på taket av hus i nærheten av kirken.

Også blå busser var å se i området rundt kirken og kirkegården. Bussene blir brukt av en type russiske spesialstyrker.

Blå busser, tilhørende de russiske spesialstyrkene Omon. Foto: Gro Holm / NRK

Mener Putin drepte ham

Fredag 16. februar ble 47 år gamle Navalnyj meldt død av russiske fengselsmyndigheter. Ifølge dem følte Navalnyj seg dårlig etter en spasertur, mistet bevisstheten og døde.

Navalnyj har sittet i russisk fangenskap siden 2020

Flere aktører og personer var raskt på banen og ytret seg om dødsfallet. Flere mener Navalnyj i realiteten ble drept.

Blant dem var Joe Biden, som få timer etter at dødsbudskapet var et faktum, sa at «som resten av verden er jeg ikke overrasket, men rasende».

– Ikke la det herske noen tvil: Putin er ansvarlig for Navalnyjs død, sa Biden.

Et par dager senere var Julia Navalnaja, kona til Aleksej Navalnyj, ute med samme budskap.

– Putin drepte mannen min. Han gjorde det fordi han ikke klarte å ta knekken på ham, sa Navalnaja et par dager etter mannens død.

Kreml har omtalt Navalnajas uttalelser for «ubegrunnede og vulgære».