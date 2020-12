Ekspertene: Vaksinen kan redde oss fra mutantviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I de siste seks dagene har britiske forskere studert all tilgjengelig informasjon om den nye virusvarianten som sprer seg i et eksplosivt tempo. Dette er virusvarianten som førte til de nye, skjerpede tiltakene som ble innført i forrige uke.

Forskerne har for lite informasjon til å konkludere noe om virusvarianten som kommer fra Sør-Afrika. Den kan være enda mer smittsom enn den som går under betegnelsen VOC 202012/01.

Forskerne mener de har sterke bevis på at VOC 202012/01 er 56 prosent mer smittsomt enn andre varianter. De offentliggjorde funnene på kvelden lille julaften, men forskningen er ennå ikke fagfellevurdert. De har ennå ikke nok data til å si om varianten gir mindre eller mer alvorlig sykdom.

– Denne økte smittsomheten vil mest sannsynlig føre til en stor økning i antall smittede. Nivået på sykehusinnleggelser og dødsfall er beregnet til å bli høyere neste år enn det vi observerte i år, skriver forskerne.

Stygge kurver. De britiske forskerne har gjort mange beregninger, og i alle blir det en kraftig økning i smitte, sykehusinnleggelser og død. Bare ved å vaksinere to millioner mennesker i uken, kommer kurvene relativt raskt ned. Foto: Davies et.al

Lite vil hjelpe

Forskerne poengterer at den nye varianten greide å slå seg fram da England var stengt ned i november. De har gjennomført matematiske beregninger som viser hva som skal til for å kunne stanse fremveksten nå.

– Det er lite sannsynlig at lignende tiltak vil hjelpe. Våre estimater antyder at reproduksjonstallet R likevel vil være over én, skriver forskerne.

Tallet R forteller hvor mange et smittet menneske i gjennomsnitt smitter videre. Er tallet over en, så vil epidemien fortsatt øke i omfang.

Modellene forskerne bruker, viser er at en enda mer omfattende nedstengning kan fungere. En slik nedstengning vil føre til at samfunnet nesten stopper opp, og at alle skoler vil være stengt.

Folketomt i London. Det er satt inn harde tiltak i den britiske hovedstaden, men forskerne advarer om at viruset er så smittsomt at det raskt vil ta seg opp. Foto: Dominic Lipinski / AP

Vaksinen er faktor x

Forskerne advarer også om at en slik hard nedstengning må fortsette i ubestemt tid.

– Blir disse harde kontrolltiltakene myknet opp, så er det sannsynlig at det kommer det en sterk fremvekst av viruset, skriver forskerne.

Beregningene de har gjennomført tyder på at vaksinering vil hjelpe, men ikke hvilken som helst vaksinering.

– Et nivå på 200.000 vaksinerte i uken i England vil ikke gi noen særlig effekt, men 2 millioner i uken vil bety mye, står det i notatet fra forskerne.

EU-president Ursula von der Leyen har dyttet på for at vaksinen skal raskt komme ut i Europa. Kampen mot den nye virusvarianten ligger an til i stor grad å avhenge av hvor hurtig og bredt vaksineringen kan skje. Foto: Johanna Geron / AP

Hva med Norge?

Folkehelseinstituttet tror at den nye varianten kan være i Norge. De har ennå ikke sett den blant smittede i samfunnet, men de advarer også om at de analyserer relativt få prøver.

Det er derfor en sannsynlighet for at virusvarianten over tid også kan bli en vesentlig faktor i det norske smittebildet. Det europeiske smittevernbyrået advarer om at varianten kan bli den dominerende i Europa.

Kjølebilene står klare i Norge for å sende ut vaksiner til kommunene. Første vaksinering vil skje 28. desember. Dersom takten økes i de neste månedene, kan det få vesentlig betydning. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Vaksinen vil bety mye

I Norge er et ventet at vi vil få omtrent 40.000 doser av vaksinen i uken i den første tiden. For å vaksinere én person, trenger du to doser. Det betyr at vi kan fullvaksinere 20.000 mennesker i uken.

Den norske befolkningen er omtrent en tidel av den engelske. Det betyr at vi med dette antallet doser, vil kunne nå det nivået som de britisk forskerne mener ikke vil bety så mye.

Likevel er det to faktorer som kan komme i norsk favør:

Allerede fra slutten av februar er det ventet at antall vaksinedoser sendt til Norge vil øke. Det er også sannsynlig at vaksinen fra Moderna vil begynne å strømme ut i det europeiske markedet i januar.

Tid nok

Norge har også tid. Dersom det foregår spredning i Norge av den nye varianten, så er det lite sannsynlig at nivået er høyt, opplyser Folkehelseinstituttet. Britene oppdaget viruset i september, og først i midten av desember hadde smitten vokst seg til en betydelig størrelse. Det viste en av forskerne i gruppen, Nick Davies, på Twitter onsdag kveld.

Det betyr at den nye varianten kan bli et viktig innslag i Norge omtrent samtidig med at vi har greid å vaksinere alle med den høyeste risikoen for å dø.

Selv med en så lav ukentlig levering som 40.000 doser, så vil alle i landet på sykehjem og alle over 85 år kunne være fullvaksinert innen utgangen av februar. Det er 160.000 personer.

Det er ventet at Norge kan få 2,5 millioner vaksinedoser i løpet av våren. Det er nok til å fullvaksinere alle med forhøyet risiko.