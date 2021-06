Nå er det lettere å få sommerjobb

Sola varmer igjen. Dagene er lange og lyse. Koronareglene er myket opp de fleste steder i landet.

På Aker brygge i Oslo er alle bord opptatt på den flytende restauranten Lekter'n.

Mellom bordene balanserer kelnere brett med halvlitere, hamburgere og pommes frites.

En av dem er 20 år gamle Jenny Bergset Heide. Hun fikk nylig gladmeldingen om at hun har fått sommerjobb.

– Jeg føler meg utrolig heldig. Det er veldig mange som har sett etter sommerjobb nå. Og det er veldig mange som har mistet jobben og blitt permittert, sier Heide.

STOR TRØKK: Kelner Jenny Bergset Heide tar imot nok en bestilling. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Flere vil få sommerjobb i år

I fjor gjorde pandemien det vanskeligere for ungdommer å skaffe seg sommerjobb.

Det så lenge mørkt ut for denne sommeren også.

Men nå ser det lysere ut, ifølge direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

– Nå har man åpnet opp! Da ser vi også at det er større muligheter for ungdommene.

OPTIMIST: Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. tror unge har gode muligheter for å få sommerjobb. Foto: Moment / Moment Studio

I tillegg til utelivsbransjen er det flere bransjer som sårt trenger arbeidskraft nå. Det gjelder særlig bransjer som vanligvis baserer seg på arbeidere fra utlandet. Melsom nevner reiseliv og landbruk.

– Der er det selvfølgelig store muligheter for ungdommen.

– Hva bør unge gjøre for å få sommerjobb?

– De bør vise interesse, vise engasjement og så må de være villig til å flytte på seg. Og så bør de være fleksible fordi bedriftene trenger dem over en lengre periode.

Har utlyst over 150 stillinger

ANSETTER MANGE: Joppe Gjelseth eier og driver Lekter'n Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Joppe Gjelseth og broren Markus Gjelseth eier Mat og Drikke-gruppen. De driver Lekter'n og to andre restauranter på Aker Brygge.

Han er lettet over gjenåpningen for utelivet i Oslo, og forteller at de har kastet seg rundt for å få inn nok folk til sommerdriften av restaurantene.

– Vi ansetter utrolig mange akkurat nå, sier Gjelseth.

Selskapet har lyst ut et sted mellom 150 og 200 stillinger.

Det er for tidlig å si hvordan gjenåpningen i Oslo påvirker arbeidsledighetstallene.

På landsbasis viser Navs tall likevel en positiv trend. I mai falt antall arbeidssøkere under 30 år med 6 prosent. Forhåpentligvis har mange av disse fått varige jobber.

For Heide blir det med sommerjobben. Til høsten har hun andre planer.

– Pengene kommer godt med! Jeg skal på folkehøgskole neste år.